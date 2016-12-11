رشد ۲۴ درصدی خرید چغندر قند در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد قنبری پیش ازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح نذورات ماه های محرم و صفر، اظهار داشت: مجوز صادره شکر و برنج به ترتیب ۶۰ و ۳۰۰ تن در این استان بوده است که مقدار جذب شده ۲۵ و ۲۹۱ تن بوده است.

وی گفت: از هر تن چغندر قند ۱۴۲ کیلوگرم شکر سفید تولید می‌شود.

مدیر عامل شرکت غله چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پیش بینی خرید چغندر در سال جاری ۱۲۰ تن بوده است که تا روز ۲۰ آذرماه، ۱۲۸ تن در این استان خریداری شده که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

قنبری بیان کرد: خرید چغندرقند در سال گذشته ۱۰۴ تن بوده است.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت چغندر قند در این استان یک هزار و ۶۱۲ هکتار بوده است.