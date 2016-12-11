«عبدالفتاح السیسی» ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد/ ۷۰ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شمار قربانیان حاصل از وقوع انفجار تروریستی در قاهره پایتخت مصر افزایش یافت.

در همین راستا، شمار جان باختگان و مجروحان بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در برابر کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر به بیش از ۷۰ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت مصر اعلام کرد: بر اثر این انفجار ۲۵ نفر کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند.

وزارت دفاع مصر نیز دستور داد که افراد مجروح در بیمارستان ارتش معالجه شوند.

هنوز عوامل این انفجار تروریستی مشخص نشده و هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.