پرداخت ۱۹۱۰ میلیارد ریال برای رونق واحدهای تولیدی استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان، گفت: برای رونق واحدهای تولیدی استان تاکنون به ۲۷۰ واحد تسهیلات دریافت کرده اند

وی بابیان اینکه در مجموع به این تعداد واحد تولیدی یک هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل پرداخت‌شده است، افزود: در حال حضار ۳۶ پرونده در حال بررسی، ۳۲ پرونده ارجا، شده و ۷۶ پرونده برگشت‌خورده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، افزود: از مجموع پرونده‌های برگشتی ۳۵ واحد مشکل خاص قانونی ندارند و قابل رفع است.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای ۶۰ تا ۷۰ واحد تولیدی پرداختی داشته باشد و اگر بانک های عامل کمک کند می توانیم این واحدها را به ۱۰۰ واحد افزایش دهیم.

رضا قیاسی معاون استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه هدف اصلی از برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به گردش درآوردن واحدهای تولیدی، رونق تولید و کمک به ایجاد اشتغال است، تاکید کرد: دولت توجه ویژه ای به گردش درآوردن واحدها تولیدی دارد.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های لازم و تعامل دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های موجود باید بتوان آمار در زمینه رونق واحدهای تولیدی را افزایش داد.