درخواست تأسیس 3 سازمان مردم نهاد در قزوین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:درخواست تأسیس 3 سازمان مردم نهاد در استان بررسی و جهت رأی گیری و کسب مجوز فعالیت در دستور کار جلسه آتی هیات نظارت استان قرار گرفت.

محسن قاسمی افزود: روز پنج شنبه گذشته پرونده 3 سازمان مردم نهاد با حضور اعضاء مؤسس آنها در محل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی بررسی و صلاحیت و توانمندی افراد احصاء شد.

قاسمی تصریح کرد: عناوین و موضوعات فعالیت این تشکل ها شامل: موسسه فرهنگی مسیر بیداری با موضوع توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی، موسسه خیریه صدیق قزوین با موضوع کمک به تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر جامعه و موسسه خیریه آمین با موضوع کمک به اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان و حمایت از ایتام و بیماران نیازمند است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بیان کرد: تمام پرونده های متقاضیان ابتدا توسط کارشناس سازمان های مردم نهاد در دبیرخانه هیئت نظارت تکمیل و پس از مصاحبه با آنان، در دستور کار هیئت نظارت استان قرار خواهد گرفت.

وی یادآورشد: در این جلسات ضمن مصاحبه با هیئت مؤسسان و شنیدن اهداف و برنامه های متقاضیان تأسیس سمن، آسیب ها و مشکلات پیش روی تشکل های غیردولتی اعم از ورود به موضوعات سیاسی، انتفاعی، وابستگی به دولتها، فقدان برنامه ریزی، قائم به فرد بودن نیز به آنان گوشزد شد.

قاسمی گفت:دولت همه توان خود رابرای مشارکت مردم درزمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به کار گرفته و یکی از جلوه های مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و فرهنگی تأسیس سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف است.

وی اظهارامیدواری کرد با توسعه بیش از پیش سمن ها در استان گامی مهم در راستای سیاستهای راهبردی دولت تدبیر و امید برداشته شود.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد یادشده پس از تأیید هیئت نظارت استان تأسیس و فعالیت خواهند کرد.