برگزاری جشن تکلیف ۴۰ هزار دانش آموز مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر یکشنبه در جمع دانش آموزان دختر شرکت کننده در جشن عبادت در مصلای بهشهر افزود: دانش آموزان با رسیدن به سن تکلیف، روح و جسمشان کامل شده و به فهم بیشتری از مسائل می‌رسند.

وی اظهار کرد: باید اولیای خانه و مدرسه در این شرایط بیشتر از قبل در کنار فرزندان و دانش آموزان بوده و بدانند فرزندان ما با رسیدن به سن تکلیف وارد مرحله جدیدی از زندگی شده‌اند که زندگی و اخلاق شخصی آنان با قبل از تکلیف متفاوت است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در سال‌های گذشته جشن تکلیف دانش آموزان در اردیبهشت ماه برگزار می‌شد اما امسال براساس برنامه ریزی، با توجه به در پیش بودن میلاد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته قرآن و عترت، جشن عبادات دانش آموزان برگزار و ۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر مازندرانی سن تکلیف خود را جشن می‌گیرند.

قاسمی ادامه داد: کم کردن و کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش از مسائلی است که با دقت دنبال می‌شود و برپایی برنامه‌های منسجم و گروهی و همین جشن عبادات دانش آموزان در راستای کاهش هزینه‌ها در نظام تعلیم و تربیت و خانواده‌ها است.

وی گفت: اعتقاد داریم که خانواده یعنی پدر و مادر باید همواره در کنار مدرسه قرار گرفته و باهم و با استفاده از توان نیروهای انسانی توانمند و فعال، برای تعالی و رسیدن به اهداف عالیه آموزش و پرورش تلاش کنیم.

امام جمعه بهشهر هم در سخنانی افزود: همه باید یاد خدا و معبود را در دل‌ها زنده نگه داشته و رشد دهند و بدانند که اقامه نماز، مهم‌ترین راه برای این انس و الفت با خداوند است.

حجت الاسلام سید عربعلی جباری بیان داشت: اگر کسی خدا را از یاد ببرد به یک زندگی بد و تاریک گرفتار می‌شود که راه نجاتی از آن برای انسان متصور نیست.

وی گفت: جشن تکلیف یک اقدام گروهی برای دانش آموزان است که به آنان یادآورشویم که این جشن بهترین جشن زندگی آن‌ها را تشکیل می‌دهد و باید با برگزاری جشن تکلیف، ذکر و نام خدا را در دستور قرار دهند.

امام جمعه بهشهر گفت: انسان با عبادات خود را در محضر خدا می‌بیند و ادب را در محضر معلمان و مدیران رعایت می‌کند. انسان در نماز خدایی و نورانی می‌شود و نماز انسان را از گناه و زشتی باز می‌دارد.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر گفت: دانش آموزان با قرار گرفتن در سن تکلیف بیش از گذشته با نقش نماز درزندگی به ویژه نمازجماعت آشنا می‌شوند و باید این تعالیم را بطور عملی انجام دهند.

قربانعلی اصغری افزود: جشن تکلیف و انجام عبادات دینی، مرحله جدیدی از زندگی فرزندان ما است که باید توجه ویژه به این اعمال داشته و آنان را با مسائل دینی و اسلامی و حجاب و عفاف مأنوس کنیم.