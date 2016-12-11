هیچ عملیاتی از طرف نیروهای تروریستی در داخل کشور نداشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص مهار داعش در مرزهای ایران بیان کرد: تاکنون هیچ عملیاتی از طرف نیروهای تروریستی به داخل کشور نداشته ایم و این نشان دهنده تسلط، کنترل و مدیریت قوی ایران در همه مناطق مرزی و هم در جوار مرزهاست.

وی افزود:‌ با برنامه ریزی صورت گرفته، کاملا رصد مشتمل بر مرزها را داریم و نخواهیم گذاشت هیچ اقدامی صورت بگیرد.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات نخست وزیر انگلیس در کنفرانس امنیتی منامه گفت: از این صحبت ها زیاد می شود. این نشان دهنده آن است که شکست هایی که در عراق و سوریه متوجه نیروهای تروریست و متجاوز شده ، برای روحیه دادن و حمایت از کسانی است که فکر می کنند در مدت زمان کوتاهی می توانند در سرنوشت مردم منطقه تاثیرگذار باشند.

وزیر کشور اضافه کرد:‌ برای این که بتوانند هم پیمانان خود را در منطقه تقویت و به آنها روحیه دهند و مشارکت آنها را همچنان در مباحث منطقه ای داشته باشند، این مسایل را مطرح می کنند.

وی ادامه داد: ۳۷ سال از انقلاب ما گذشته و در این مدت از این دست صحبت ها و تهدیدها و اقداماتی که انجام داده اند کم نداشتیم، مهم اراده مردم منطقه است که استقلال خود را حفظ کنند و به نیروهای مداخله گر در منطقه جواب رد دهند و با اتحاد و وحدت بتوانند اهداف پیش رو را که امنیت، صلح و پیشرفت است، تامین کنند.

رحمانی فضلی درباره مهمترین بحران های منطقه هم اظهار داشت: بحرانی که در منطقه است بحران افراطی گری و تروریسم است که متاسفانه فقر، جهل و دخالت نیروهای بیگانه و حمایت های دولت های مرتجع در منطقه موجب این کار شده است و یقینا تاریخ این را پشت سر خواهد گذراند و درس بزرگی را به متجاوزان می دهد و در یاد و خاطراتشان خواهد ماند که چه دولت ها و چه کسانی این مصیبت ها را برای مردم منطقه ایجاد کرده اند و نسبت به اعمال آنها داوری و قضاوت درست و اقدامات درستی را انجام خواهند داد.