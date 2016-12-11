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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

مدیرعامل هلال احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پایگاه امداد و نجات هوایی چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

پایگاه امداد و نجات هوایی چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

شهرکرد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: پایگاه امداد و نجات هوایی چهارمحال و بختیاری در دهه فجر افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروغی بعدازظهر یکشنبه در آیین تجلیل از نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر این استان گفت: طی چند ماه گذشته تعداد ۳۲۰ نفر در جمعیت هلال احمر این استان عضو شدند.

وی گفت: ۱۲ هزار نفر در این استان در بخش امداد عضو هستند که حدود سه هزار نفر دارای درجه و گواهی امداد و نجات هستند.

مدیرکل هلال احمر چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ۱۰۰ خیر در جمعیت هلال احمر وجود دارد که مبالغ دریافتی از سوی این خیرین صرف اقدامات و خدمات هلال احمر می‌شود.

فروغی تاکید کرد: در دهه فجر پایگاه امدادی نجاتی هوایی هلال احمر در چهارمحال و بختیاری افتتاح و راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 3847392

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