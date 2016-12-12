به گزارش خبرگزاری مهر، بلیط هواپیما بسته به شرایط مختلف نرخهایی متفاوت پیدا میکند، صرفه نظر از نرخ عواملی دیگری نیز وجود دارد که شما بر اساس آنها باید میان خطوط هوایی مختلف دست به انتخاب بزنید. پرسشی که ایجاد میشود این است کدام بلیط هواپیما و چرا؟
در روش سنتی فروش که به طور معمول از طریق خریدی رو در رو و از سوی مشاور فروش انجام میشود، این فرصت برای مشتریان کمتر مهیا است که بتوانند گزینههای مختلف و متعدد را بررسی و مقایسه کنند اما با تغییر و تحول عرصه گردشگری و ورود تکنولوژیهای روز، شاهد ظهور وب سایتهایی هستیم که بهصورت آنلاین دست به فروش بلیط هواپیما و رزرو هتل میزنند و این به مثابه ایجاد شرایطی مطلوبتر برای مشتریان است.
هنگام خرید آنلاین بلیط هواپیما ممکن است شما با گزینههای زیادی روبهرو شوید، تفاوت قیمت یکی از گزینههایی است که میتواند در انتخاب شما موثر باشد اما لزوما بلیط هواپیمای ارزانتر ممکن است به سفری به صرفهتر منتهی نشود؛ برای یک انتخاب مناسب شما باید شرایط سفر خود را بررسی کنید.
ضمن اینکه هر یک از خطوط هواپیمایی قوانین مشخصی دارند که در آن حجم بار مجاز تعیین شده، حمل بار بیشتر از آن مسافر را متحمل پرداخت جریمه میکند، همچنین تعداد بار برای بردن به کابین نیز مشخص است، پس مقصد و هدف سفر را پیش از انتخاب بلیط هواپیما در نظر بگیرید.
نکته دیگر در هنگام انتخاب بلیط هواپیما ساعات پروازی است، اگر به سراغ روشهای آنلاین بروید وب سایتهایی همچون سفرستان، این امکان برای شما فراهم است تا تمام جزییات را مورد بررسی قرار دهید، تعدا توقفها، مدت زمان توقف و ...، اگر از مدتی قبل برنامهریزی کنید، این امکان را خواهید داشت تا در ساعاتی که راحتتر هستید بتوانید بلیط هواپیمایتان را تهیه کنید.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار دهید کلاس پروازی است، کلاسهای پروازی اکنومی ارزانترین بلیط هواپیما را دارند در مقابل در کلاس بیزینس شاهد افزایش قیمت هستید، البته به همان میزان امکانات و تسهیلات بیشتری در اختیار شما قرار میدهد، این امکانات هم در خود فرودگاه به شما ارائه میشود و هم در طول پرواز، اگر پرواز شما به مقصدی دور است که مجبوری مدت زمان زیادی را در پرواز سپری کنید، گاه بد نیست کمی برای بلیط هواپیما هزینه کنید.
در مقابل سفر برایتان آسانتر شده و هنگام رسیدن به مقصد با خستگی بیش از اندازه که بر روی سفرتان تاثیر میگذارد روبهرو نخواهید شد. این روزها برخی پروازها یک کلاس دیگر نیز بین اکنومی و بیزنس ایجاد شده که خدمات و تسهیلات آن کمی از اکنومی بالاتر بوده و در زمینه قیمت نیز کمی از بلیط هواپیمای بیزنس ارزانتر است.
شاید به نظرتان در هنگام خرید توجه کردن به همه این نکات کمی دشوار بیاید، اما وب سایتهای باتجربه و کامل در این زمینه شرایط را برای شما آسان میکند، یکی از وب سایتهای حرفهای در این زمینه سفرستان است، فیلتر کردن نتایج جستوجو بر اساس فاکتورهای متفاوت برای شما دستیابی به نتیجه دلخواه را آسان میکند.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم در این زمینه دسترسی و پوشش خطوط هوایی بیشتر است، وب سایت سفرستان به سبب ارتباط با خطوط هوایی متعدد داخلی و خارجی گسترهای از گزینهها و انتخابها را پیش رویتان قرار میدهد، به همین دلیل میتوانید به صرفهترین و مناسبترین گزینه را توامان انتخاب کنید.
در مجموع باید گفت رویکرد حرفهای وب سایتهایی همچون سفرستان از یک سو گزینههای متعدد را در اختیارتان قرار میدهند و از سوی دیگر با در اختیار گذاشتن امکانات مختلف روی وب سایت و نیز پشتیبانی قوی و حرفهای مسافران را در زمینه تحقق سفر رویایی و مورد نظرشان یاری میکنند.
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