تخصیص سالانه ۱۵میلیارد تومان به ورزش/برخی مانع خدمت رسانی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی ظهر امروز یکشنبه در جلسه مشترک آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در سالن جلسات استاندار اظهار کرد: در بخش آموزش و پرورش حدود دو هزار نفر را در مقاطع مختلف تحت پوشش دادیم که سالانه بین پنج تا ۶ میلیارد تومان هزینه می کنیم.

وی افزود: بالای یک هزار نفر آنها فرزندان عادی از حصیرآباد و لشکر هستند که هیچ وظیفه ای در قبال آنها نداریم. روزانه نزدیک به ۳۰۰ مینی بوس هم برای ایاب و ذهاب آنها در نظر گرفته شده و آنها را جابه جا می کند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در بخش ورزشی نیز حدود ۱۱ مجموعه ورزشی با زیربنای ۹۰ هکتار تأسیس کردیم. ۳۱ رشته ورزشی که ۱۱ رشته برای بانوان و ۲۰ رشته برای مردان پوشش می دهیم.

بهمنی اضافه کرد: سالانه ۱۵ میلیارد تومان به طور آشکار برای ورزش هزینه می کنیم. در رشته فوتبال نیز در رده های سنی مختلف از جمله جوانان، امید، نوجوانان و بزرگسالان مدرسه داریم.

وی ادامه داد: حفاری سه برابر اداره کل ورزش و جوانان در استان خوزستان هزینه می کند. تیم های ورزشی مختلف حفاری نیز در مسابقات ملی و جهانی مقام های بسیاری را کسب می کنند، با این وجود سازمان مالیاتی هزینه ها را عودت و حتی جریمه هم کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: تمام این هزینه ها حق مردم است ولی تقاضا داریم که لااقل طوری برخورد نکنند تا مانع خدمات رسانی شود.

بهمنی بیان کرد: یک درصد کمک به آموزش و پرورش را داشتیم و تنها شرکتی بودیم که کامل هزینه کردیم ولی از بالا آن را حذف کردند، نماینده های استان باید تلاش کنند که این ردیف را برگردانند.

وی در پایان عنوان کرد: ۲۵ تیم ورزشی در کل کشور داریم و همواره آنها را حمایت کرده و ورزشکاران را نیز به مسابقات اعزام کردیم.