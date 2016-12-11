ورزشکاران مراقب مکمل های قاچاق باشند/سهم ایران از بازار مکمل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند بعد از ظهر یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه مکمل های ورزشی، اظهارداشت: سازمان غذا و دارو متولی نظارت بر کالاهای سلامت محور است که بخشی از این کالاها را مکملها به خود اختصاص میدهند و مصرفشان در دنیا در حال افزایش است.
وی افزود: بازار رسمی مکملها در کشورمان ۱۷۵۰ میلیارد تومان است که یک چهارم آن سهم تولید داخل و ۷۵ درصد سهم واردات است.
دیناروند با عنوان این مطلب که سهم تولید مکملها در داخل رو به افزایش است، ادامه داد: ۱۵ درصد سهم بازار مکملها برای ورزشکاران است.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به بازار قاچاق مکمل ها به خصوص مکملهای ورزشی، گفت: دو نگرانی در ارتباط با قاچاق مکملها وجود دارد. اول سوءاستفاده است. یعنی ادعایی درباره یک مکمل مطرح میشود که درست نیست. دومین نگرانی، تقلب در مکملها است که فرآوردههای غیر مجاز در آنها استفاده می شود.
دیناروند با اشاره به مصرف مکمل در بین ورزشکاران، تاکید کرد: خطر مصرف مکمل های قاچاق و تقلبی برای ورزشکاران دوچندان می شود، چون ممکن است فرآوردههای غیر مجاز را به آنها اضافه کنند که خطر این تهدید برای ورزشکاران حرفهای بسیار زیاد است و ممکن است زندگی حرفهای آنها دچار مشکل شده و باعث شود تا آخر عمرش از انجام ورزش حرفهای محروم شود.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان سازمان غذا و دارو و وزارت ورزش و جوانان، افزود: امضای این تفاهم نامه کمک میکند تا امکانات ما و وزارت ورزش بسیج شود و از سلامت ورزشکاران مراقبت کند.
دیناروند گفت: در زمینه بحث کنترل دوپینگ و تجهیز آزمایشگاه دوپینگ نیز ما آمادگی لازم را داریم تا با استفاده از ظرفیت آزمایشگاهها ی سازمان غذا و دارو بتوانیم به کنترل دوپینگ در کشور کمک کنیم.
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