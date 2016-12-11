بازی دوستانه فوتسال بین تیم هنرمندان ایران و گیلان برگزار می شود

رئیس انجمن اتیسم گیلان با اعلام خبر برگزاری بازی دوستانه فوتسال بین تیم هنرمندان ایران و گیلان به خبرنگار مهر گفت: طبق هماهنگی های انجام شده، این بازی دوستانه راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه برگزار و عواید حاصله از آن، صرف کودکان اتیسم گیلان می شود.

داوود قیصر نژاد با اشاره به برگزاری این بازی در سالن تختی ورزشگاه عضدی رشت افزود: این بازی با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و بهزیستی گیلان برگزار شود.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۵۰۰ کودک اتیسم در گیلان خاطرنشان کرد: انجمن اتیسم گیلان در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و پرورش کودکان مبتلا به این اختلال، فعالیت های زیادی انجام داده است که یکی از آنها برگزاری جشن بزرگ حمایت از کودکان اتیسم در تیرماه سال جاری است که با حضور گسترده هنرمندان و ورزشکاران استانی و کشوری و جمعی از نمایندگان و مسئولان استانی همراه بود.

رئیس انجمن اتیسم گیلان گفت: تماشای این بازی برای عموم آزاد بوده و انجمن اتیسم گیلان چشم انتظار حضور پرشور مردم فهیم رشت برای حمایت از کودکان مبتلا به این اختلال است.