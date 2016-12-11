به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدباقر برقراری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح بنیاد صیانت از نهاد خانواده در شهرستان ملایر با اشاره به اینکه امروز هجمه‌های سنگین دشمن در برابر خانواده مشاهده می‌شود، گفت: برای مقابله با این هجمه‌های ناجوانمردانه دشمن باید یک‌نهاد صیانت از خانواده داشته باشیم.

وی بابیان اینکه در این مکان جوانانی که خانواده تشکیل داده با آموزش‌های لازم از آسیب‌هایی که دشمنان را متوجه این کانون گرم می‌کنند آگاه و خود را برای مقابله با آن آماده می‌کنند، گفت: خداوند در قرآن کریم بیان فرموده‌اند که من خانواده را با مودت و رحمت گرم نگه‌داشته و صیانت می‌کنم لذا ما هم باید به این نهاد توجه ویژه ای داشته باشیم تا دشمن بر ما قالب نشود.

امام جمعه ملایر با تأکید بر همدلی، همراهی و مدارا برای دوام و قوام خانواده، گفت: بنیاد صیانت از خانواده چراغ سبزی برای همه خانواده‌ها بوده و امید به حفظ خانواده را افزایش داده و آسیب‌های اجتماعی که نسبت به خانواده وجود دارد را کاهش می‌دهد.

مسئول بنیاد صیانت از نهاد خانواده ملایر نیز در ادامه با اشاره به اهم فعالیت‌های این بنیاد، گفت: بنیاد صیانت از نهاد خانواده ملایر در سه بخش آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی فعالیت می‌کند.

وی گفت: در بخش آموزشی کارگاه‌های آموزشی با موضوع اصلی آسیب‌های ناشی از طلاق با حضور خانم‌های در حین طلاق و خانم‌های مطلقه برگزار می‌شود.

طاهره حق‌طلب با اشاره به فعالیت‌های بخش پژوه در این بنیاد بیان کرد: در بخش پژوهشی نیز درباره زنان آسیب‌دیده از طلاق پروژهش های لازم انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه در بخش مشاوره‌ای هم ارائه مشاوره‌های خانوادگی، اجتماعی، جنسی، خشونت‌ها و مسائل مربوط به خانم‌های آسیب دیده، مشاوره داده می‌شود، گفت: در این مرکز از مشاوران سطح شهر استفاده کرده و از مشاوران سطح دانشگاه به صورت تخصصی و از مشاوران بهزیستی، آموزش پرورش حوزه‌های علمیه و علوم پزشکی استفاده می‌شود.

عبدالعظیم رضایی، فرماندار ملایر هم در این آیین عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور بحث آسیب‌های اجتماعی و معضل طلاق بوده و در همین راستا، افتتاح بنیاد صیانت از نهاد خانواده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با حمایت‌ها و زحمات دانشگاه و بهزیستی این مرکز برای آموزش و مشاوره و بررسی مشکلات خانواده‌ها افتتاح شد.

فرماندار ملایر گفت: با توجه به مشکلاتی که بر اساس عدم اگاهی زوج‌های جوان از مشکلات داشته، استفاده از مشاوران این مرکز در خدمت همه همشهریان است تا شاهد کاهش میزان طلاق در جامعه باشیم.