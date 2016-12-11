پیشرفت خوزستان در گرو حل مشکلات آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه مشترک آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در سالن جلسات استاندار اظهار کرد: دو هزار دانش آموز اغلب در مدارس غیردولتی آموزش می بینند که بر اساس قانون از آنها شهریه دریافت می شود. رتبه کنکور خوزستان تا دو سال قبل ۲۷ بود ولی با اندک اعتبار در اختیار گرفته آنها را به ۲۱ رساندیم.

وی با طرح این سوال که چرا استان یزد طی ۲۲ سال اخیر باید رتبه اول کنکور را داشته باشد، گفت: اگر حمایت ها ادامه پیدا کند می توانیم این رتبه کنکور را باز هم ارتقا دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: خوزستان یک استان دوزبانه با محرومیت های فراوان فرهنگی است و یکی از عوامل پایین آمدن رتبه علمی استان همین مسئله است. برای همین دوره پیش دبستانی را اجباری کردیم تا پیشرفت بهتری را حاصل کنیم.

تقی زاده ادامه داد: مشکل اول کشور و به تبع آن استان بحث اشتغال است، امسال توانستیم چهار هزار نفر را در مقطع پیش دبستانی به کار بگیریم که اثر مستقیمی در ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد.

وی بیان کرد: اگر مشکلات ما در آموزش و پرورش حل شود در پایین ترین لایه های اجتماعی دیگر مشکلی نداریم.