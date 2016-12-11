به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان فردیس، بابیان اینکه دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی تدابیر خاصی برای حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات در قالب بسته‌های حمایتی اندیشیده است، اظهار کرد: بخش عمده کار در حوزه صنایع کوچک و با اجرای طرح رونق اقتصادی دنبال می‌شود.

به گفته وی در هشت‌ماهه سال جاری دوازده هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل تزریق نقدینگی شده است.

صادقی نیارکی به اهمیت کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این کارگروه که در همه استان‌ها به ریاست شخص استاندارد و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مشکلات واحدهای صنعتی در حضور بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمات رسان موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع در بخش دیگری به اهمیت توسعه صادرات در کشور اشاره کرد و گفت: گروه‌های کالایی شناسایی و سهم صادراتشان مشخص‌شده است.

صادقی نیارکی سهم صادرات حوزه غذائی و دارویی کشور در سال ۹۵ را ۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با تحقق این مهم صادرات محصولات غذائی و دارویی نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه طی هشت‌ماهه نخست سال جاری حدود دو میلیارد دلار صادرات محصولات غذائی و دارویی داشته‌ایم، گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری این عدد به ۳ میلیارد دلار برسد.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع به اهمیت بسته‌های حمایتی در حوزه صادرات اشاره کرد و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران که در کشورهای باهدف صادرات انجام‌شده است را یکی از این اقدامات دانست.

صادقی نیارکی به تسهیلاتی که از محل صندوق توسعه ملی و با نرخ ترجیحی به صادرکنددگان پرداخت می‌شود اشاره کرد و گفت: با تولیدکنندگان، تجار و صنعتگران نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه پایش صادرات به‌صورت مستمر در وزارت صنایع انجام می‌شود، گفت: بر اساس هدف‌گذاری که انجام‌شده است به‌صورت ماهیانه جلساتی برگزار می‌شود با حضور وزیر آیا به اهداف صادراتی رسیده‌ایم دلایل موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع وجود شورای سیاست‌گذاری حلال را یکی از دستاوردهای حوزه صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر موضوع حلال در حوزه‌های مختلف موردبررسی قرارگرفته است.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه در حوزه استانداردسازی حلال در کشور هماهنگی‌های کمتری انجام‌شده است، گفت: این در حالی است که کشور ترکیه و مالزی در این حوزه از ایران جلوتر هستند.

وی بابیان اینکه غفلت از موضوع استانداردسازی حلال را به‌عنوان یک عارضه شناسایی کردیم، افزود: دولت در ابتدای سال ۹۵ شورای سیاست‌گذاری و راهبری کالاها و خدمات حلال را با ریاست وزیر صنعت تصویب کرد.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع با تأکید بر اینکه باید از فرصت صادرات محصولات حلال برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای موردنظر استفاده کرد و گفت: این محصولات شامل محصولات غذائی، دارویی و آرایشی می‌شود.

صادقی نیارکی گفت: محصولاتی که در ایران تولید می‌شود به دلیل وجود حکومت شرعی و فقهی حلال است و هر محصولی که صادر می‌شود مشمول تولید و تجارت حلال است.

وی با اشاره به اینکه ایران در حوزه صادرات فرآورده‌های گوشتی موفقیت‌های چشمگیری داشته است، گفت: طبق برآوردی که در نقشه راه حلال در نظر گرفته‌شده حدود ۱۰ درصد کسری تجاری سازمان کشورهای اسلامی به کشور ایران اختصاص پیداکرده است.

صادقی نیارکی با تأکید بر اینکه باید کالا و زیرساخت‌هایش وجود داشته باشد، گفت: در بخش فرآوری ظرفیت‌های خوبی داریم و در حوزه غذایی ۹۰ میلیون ظرفیت وجود دارد یعنی سالیانه می‌توانیم ۹۰ میلیون تن محصولات غذائی تولید، مصرف و صادر کنیم.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع با اشاره به اینکه در تولید محصول حلال دقت زیادی می‌شود، گفت: محصولات حلال در کشورهای دیگر نیز بازار خود را دارد.