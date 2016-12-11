نامناسب بودن وضعیت بهداشتی کشتارگاه سنتی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز بهداشت دزفول ظهر امروز یکشنبه در پنجمین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: با بازدیدهایی که توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان صورت گرفت، مشخص شد کشتارگاه دام و طیور دزفول از نظر بهداشتی در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

رضا پورآئین افزود: سقف نامناسب، عدم درپوش گذاری مجاری فاضلاب، عدم بهسازی تاسیسات برق، عدم بهسازی دیوار و سقف محل یخچال، عدم برخورداری از پوشش کاری کارکنان، استفاده از گرمکن با سوخت گازوییل و آلودگی زیاد، وجود سپتیک درمحل کشتارگاه و غیرفعال بودن زباله سوز از جمله مشکلات بهداشتی مشاهده شده در این کشتارگاه است.

رئیس مرکز شبکه بهداشت دزفول با بیان اینکه لاشه دام ها در محلی غیر از زباله سوز سوزانده می شوند، گفت: غیربهداشتی بودن جایگاه تهیه روغن از چربی های ضایعاتی، دپوکردن استخوان ها در محوطه، وجود سگ های ولگرد و ضایعات و آهن آلات نیز از دیگر معضلات بهداشتی موجود در کشتارگاه سنتی دزفول است.

پورآیین تاکید کرد: لازم است که این مشکلات در اسرع وقت برطرف شوند چرا که تداوم آنها قطعا بازتاب منفی و تاثیرات بسیار بدی در سلامتی شهروندان خواهد داشت.

وضعیت کشتارگاه زیبنده دزفول نیست

فرماندار دزفول نیز در این زمینه اظهار کرد: وضعیت بهداشتی این کشتارگاه تاسف آور است درحالی که رفع تمامی مشکلات مذکور نیاز به هزینه چندانی ندارد.

حبیب الله آصفی افزود: شهرداری دزفول باید در این زمینه وقت بگذارد تا این دغدغه مردم و دانشگاه علوم پزشکی دزفول برطرف شود.

وی با بیان اینکه این وضعیت بهداشتی در کشتارگاه زیبنده دزفول نیست، یادآور شد: در بسیاری از جلسات شورای سلامت استان خوزستان نیز وضعیت کشتارگاه دزفول مطرح شده که لازم است هرچه زودتر برای منافع شهرستان این معضل رفع شود.

فرماندار دزفول با بیان اینکه کشتارگاه مذکور به دلیل سنتی بودن باید توسط شهرداری اداره شود، عنوان کرد: با وجود اینکه ما قادر به تحویل زمین در وسعت چند برابر هستیم اما به دلیل سودآور نبودن و زیان ده بودن این کشتارگاه هیچ سرمایه گذاری رغبت به سرمایه گذاری در آن نمی کند.

آصفی ادامه داد: ایجاد کارگاه های متعدد از جمله پرواربندی، پودراستخوان و امثال اینها تنها راه درآمد زایی کشتارگاه سنتی دزفول خواهد بود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این کشتارگاه به صنعتی تبدیل نشود نمی توان برای رفع مشکلات عمده آن کار مفیدی انجام داد بنابراین شهرداری دزفول باید همواره با نظارت دامپزشکی این مکان را بهتر از قبل اداره و مدیریت کند تا راه چاره ای پیدا شود.

کشتارگاه باعث ضرر و زیان شهرداری است

معاون امور شهری شهرداری دزفول نیز در ادامه گفت: مجموعه کشتارگاه دزفول ۱۰ هکتار است که برخلاف صحبت های مطرح شده وضعیت بهداشتی آن بحرانی نیست.

محمد ابوالحلاج افزود: دو سال پیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال اقداماتی همچون بهسازی سرویس های بهداشتی، کاشی کاری دیوار ها تا سقف چهار متر و محوطه سازی آن را انجام دادیم ضمن اینکه ما با توجه به خون پاشی های صورت گرفته و نیاز کشتارگاه مساحت کاشی شده را تعیین کرده ایم.

وی ادامه داد: درآمد شهرداری از این کشتارگاه ماهیانه ۲۳۰ میلیون ریال است در حالی که ۵۶۰ میلیون ریال به صورت ماهانه در آن هزینه می شود. بنابراین با وجود زیان دهی فراوانی که برای شهرداری دارد بازهم از مشکلات آن غافل نیستیم.

معاون امور شهری شهرداری دزفول تنها راه نجات این کشتارگاه را صنعتی شدن دانست و افزود: با چند سرمایه گذار در این خصوص رایزنی کرده ایم که امیدوار هستیم بتوانیم این مشکل را برطرف و این مکان را از زیر نظر شهرداری خارج کنیم.

مشکلات تاسیساتی و نظارتی است

رئیس اداره دامپزشکی دزفول نیز در این باره اظهار کرد: شهرداری در سال ۹۳ اعتبارات خوبی برای این کشتارگاه در نظر گرفت اما عمده مشکلات این مکان نظارتی و تاسیساتی هستند.

محسن ورجاوند افزود: بر اساس شنیده ها استانداری خوزستان اعتباری را برای کشتارگاه ها در نظر گرفته که در صورت دریافت این اعتبار نیازهای اصلی این مکان از جمله ژنراتور برای سردخانه، ایجاد سقف کاذب و سپتیک برطرف خواهد شد.

وی، اعتبار مورد نیاز برای خرید و نصب ژنراتور را ۱۵ میلیارد ریال برشمرد.

رئیس اداره دامپزشکی دزفول با بیان اینکه این اداره در قبال کشتارگاه وظیفه نظارت بر دام و بازرسی های روزانه را بر عهده دارد، تصریح کرد: بهداشت فردی و ارسال اخطاریه کتبی بر عهده مرکز بهداشت است بنابراین ما نیازمند تعامل مرکز بهداشت درخصوص نظارت و رعایت بهداشت کشتارگاه هستیم.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه، مسئولان حاضر در راستای رفع مشکلات و تامین نیازهای کشتارگاه سنتی دزفول به بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهایی پرداختند.