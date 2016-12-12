آموزش عمومی رکن اصلی حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده عصر دوشنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع در بین نهادهای اداری و خدماتی، ابراز داشت: صیانت از حقوق شهروندی و نیل به جامعه ای مطلوب تعاملی دو جانبه ما بین‌مردم و مسئولان خواهد بود که برای دسترسی به آنها باید آموزش های عمومی برای افراد جامعه تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم از حقوق شهروندی تاثیر به سزایی در ارتقاء خدمات ارائه شده خواهد داشت، افزود: آموزش های عمومی مختلف و فراگیر باید برای تمامی اقشار جامعه و در تمامی سنین تقویت شود چرا که آموزش یکی از مولفه های اصلی پیشرفت و ارتقاء در تمامی زمینه ها خواهد بود.

فرماندار سرخه گفت: آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است‌ که با اتخاذ تصمیمات و راهکارهای مناسب با برگزاری دوره ها و کارگاره های آموزشی می تواند در آگاهی بخشی و ارتقاء اطلاعات عمومی افراد جامعه در زمینه حقوق شهروندی تاثیر به سزایی داشته باشد.

مویدی زاده همچنین افزود: یکی از اصول اساسی نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی مردم سالاری و حفظ حقوق افراد جامعه است که به برکت انقلاب اسلامی تا به امروز مردم همواره پشتیبان نظان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده که مسئولان نیز باید در راستای تکریم و جلب رضایتمندی عمومی مردم تلاش کنند.

مویدی زاده گفت:دستگاه های اجرایی و خدماتی سرخه با ارائه خدمات‌ مطلوب و همچنین تکریم ارباب رجوع نمره مطلوبی از سوی مردم دریافت کرده اند که رضایتمندی عمومی مردم از دستگاه های اجرایی و همچنین مراکز خدماتی مهر اثباتی بر این‌موضوع خواهد بود.