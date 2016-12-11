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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

مسئول بسیج دانش‌آموزی رزن خبر داد:

اعزام ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر رزنی به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر رزنی به مناطق عملیاتی جنوب

رزن-مسئول بسیج دانش‌آموزی رزن از اعزام ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر رزنی به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران عسگری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعزام‌های قبلی دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب کشور گفت: در مرحله چهارم  ۲۰۰ دانش‌آموز در قالب یک کاروان با ۵ دستگاه اتوبوس به مناطق جنوب کشور اعزام شدند.

وی تشریح دستاوردهای مقاومت ۳۷ ساله ی ملت ایران در برابر استکبار را یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های برگزاری اردوهای راهیان نور در سطح کشور عنوان کرد و اظهار داشت:ما به دنبال ایجاد انس و الفت بین شهدا و فرزندان این سرزمین هستیم.

مسئول بسیج دانش‌آموزی رزن افزود :از دیگر  اهداف اصلی این اردوها  ترویج روحیه ایثار و شهادت و مقاومت در بین نوجوانان و جوانان کشورمان است که با انجام این امور می‌توان از بسیاری از مشکلات فرهنگی در سطح کشور جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: دانش آموزان در اردوهای راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی اروندرود، شلمچه، معراج الشهدا، طلاییه و ... با یاد و خاطره شهدا و ۸ سال رشادتهای آنان آشنا می شوند.

عسگری یکی از مهم‌ترین مشکلات در سطح جامعه فعلی را عدم ارتباط نوجوانان کشورمان با الگوهای بومی، دینی و ملی دانست و افزود: ارتباط شهدا با نوجوانان و ایجاد انس و الفت بین این عزیزان می‌تواند بر بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها اجتماعی تاثیر بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ و حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی وظیفه و تکلیفمان این است که راه شهدا را ترویج کنیم.

مسئول بسیج دانش‌آموزی رزن، حضور روحانیون و روایت گران را در مسیر راهیان و یادمان‌ها را بسیار ارزشمند عنوان کرد و ادامه داد:ما در مسیر بسیاری از دشمنی‌ها و کینه ها قرار داریم و در این راه اگر نفس قدسی شهدا یاری گرمان نباشند با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

شایان ذکر است است کاروان های  دانش آموزان رزنی را ۸ راوی و ۵ روحانی همراهی می‌کنند و این اردو در مدت سه روز و در استان خوزستان برگزار می‌شود .

کد مطلب 3847425

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