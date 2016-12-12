خساراتی که کمر باغداران را خم کرد/ دغدغه های ادامه دار کشاورزان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:یکی از استعدادهای ویژه شهرستان های غرب استان تهران (شهریار، قدس و ملارد) به توانمندی های زراعی و کشاورزی این خطه معطوف می شود.

سه شهرستان اشاره شده در حوزه محصولات باغی، زراعی و صیفی جات از ظرفیت های برجسته استان تهران محسوب می شوند که در برخی از محصولات همچون گوجه سبز، زردآلو در کشور شهره و مطرح هستند.

علیرغم توانایی های بسیار بالای این محدوده از استان تهران، بحران کم آبی و سرمازدگی در طول سالیان گذشته صدمات و خسارات سنگینی را به شهرستان های قدس، شهریار و ملارد تحمیل کرده است.

قریب به سه سال پیش، سرمازدگی باغات و اراضی کشاورزی، خسارات و صدمات بسیار سنگینی را به فعالان زراعی و باغداری شهرستان های غرب استان تهران وارد کرد که به تعبیر برخی از کشاورزان فعال در سه شهرستان ملارد، قدس و شهریار، همچنان صدمات آن مقطع جبران نشده است.

میزان خسارت تحمیلی در آن سال به اراضی زراعی و کشاورزی مناطق مذکور، ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود که به اعتقاد برخی از زارعان و باغداران، رقم اشاره شده خوشبینانه و حداقلی احصا شده و میزان خسارت ها فراتر از این رقم بوده است.

بعد از گذشت سه سال از آن زمستان خسارت بار برای کشاورزان، طی هفته گذشته افت و کاهش ناگهانی و محسوس دما بازهم با ایجاد خسارات و صدماتی به اراضی کشاورزی و باغی سه شهرستان قدس، شهریار و ملارد همراه شد که شدت و گستره تخریب به هیچ عنوان قابل قیاس با سال های ۹۳-۹۲ نیست و به تعبیری سطح و شدت صدمات وارد شده در مقایسه با آن مقطع بسیار ناچیز و محدود است.

آسیب دیدگی ۸۵ هکتار از صیفی جات شهرستان شهریار بر اثر سرمازدگی

شهرستان شهریار یکی از استراتژیک ترین مناطق در حوزه غربی استان تهران محسوب می شود.

کشاورزی و باغداری، شناسنامه و هویت شهریار محسوب شده و بنا بر همین استعداد، از این منطقه تحت عنوان نگین سبز استان تهران یاد می شود.

محمد علی شاکری رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح میزان خسارات وارد شده به اراضی زراعی این محدوده از غرب استان تهران اظهار داشت:ارزیابی و مطالعات در خصوص میزان برآوردِ خسارات تحمیل شده در دست بررسی بوده که هنوز به اتمام نرسیده است.

کشاورزی و باغداری، شناسنامه و هویت شهریار محسوب شده و بنا بر همین استعداد، از این منطقه تحت عنوان نگین سبز استان تهران یاد می شود

وی افزود:وسعت باغات و اراضی کشاورزی شهرستان مذکور ۱۵ هزار هکتار است که از این میزان ۵۳ هکتار زیر کشت کلزا قرار دارد.

شاکری عنوان کرد:در حال حاضر تحقیقات و مطالعات در خصوص احتمال وارد شدن خسارات به بخش هایی از اراضی کشاورزی کلزا در دست بررسی است که به طور قطعی نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد و اطلاع رسانی هر چه بیشتر مستلزم زمان چه بیشتری است.

رئیس جهاد کشاورزی شهریار عنوان کرد:فارغ از اراضی زیرکشت کلزا که تحمیل خسارت به آن در حد احتمال مطرح است، ۸۵ هکتار از اراضی صیفی جات این خطه(گل کلم و...)بر اثر سرما و یخبندان دچار آسیب شده اند که کانون اصلی این خسارات به محدوده شرقی شهرستان شهریار همچون مناطق و نواحی دِهمَویز، دِهشاد و اَلوَرد و...معطوف می شود.

وی افزود:آمار و مختصات اشاره شده شامل شهر شهریار نمی شود و بررسی ها در خصوص میزان خسارات در مناطق مرکزی این شهرستان در حال بررسی و واکاوی است.

تحمیل خسارت به ۶ هکتار از اراضی زیرکشت کلزا در شهرستان قدس

وسعت اراضی زراعی و کشاورزی قدس به عنوان نزدیک ترین شهرستان در حوزه استحفاظیِ غرب استان تهران به پایتخت، به نسبت شهرستان های ملارد و شهریار محدودتر به نظر می رسد.

علیرغم این محدودیت، کیفیت محصولات زراعی و کشاورزی قدس از تراز و سطح بسیار مطلوبی برخوردار است.

اراضی زراعی این منطقه نیز در سرمازدگی اخیر از تحمیل آسیب و خسارت مصون نبوده اند و براساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان، عمده و کانون آسیب ها را می توان در اراضی زیر کشت کلزا جستجوکرد.

جمال فرامرزی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح میزان اراضی زراعی و باغی منطقه مذکور از حیث وسعت و عمق خسارات وارد شده، اظهار داشت: اراضی زراعی و باغات این شهرستان هزار و ۱۰۰ هکتار برآورد می شود که ۲۶۵ هکتار از این میزان مشمول باغات بوده و مابقی آن(۸۳۵ هکتار) معطوف به اراضی زراعی می شود.

وی افزود:آنچه که به عنوان خسارات و صدمات سرمازدگی در شهرستان قدس قطعیت دارد، شامل اراضی زیر کشت کلزا می شود که از مجموع ۳۶ هکتار زمین های تحت کشت دانه های روغنی مورد اشاره، شش هکتار دچار خسارت و آسیب شده است که به تعبیری می توان گفت، ۳۰ هکتار از اراضی زیر کشت کلزا در شهرستان قدس از خسارت و آسیب مصون مانده اند.

احتمال آسیب دیدگی بخشی از اراضی زیر کشت کلزا در ملارد

ملارد به عنوان غربی ترین شهرستان استان تهران از دو بخش ملارد مرکزی و صفادشت شکل گرفته است.

مساحت این شهرستان با ۹۶۰ کیلومتر مربع به مراتب از مناطقی همچون شهریار و قدس بیشتر است.

در ذیل این گزارش در گفت و گو با معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد و نایب رئیس شورای اسلامی این شهرستان، ظرفیت های زراعی و کشاورزی و میزان خسارات احتمالی وارد شده بر اثر سرمازدگی و یخبندان اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

امیر یقین لو، معاون فرماندار ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده و حائز اهیمت تولید در تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و خود کفایی هر چه بیشتر کشور عنوان کرد:یکی از جدی ترین ضروریات فعلی کشور، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است که خوشبختانه دولتمردان و دستگاه های فرادستی در قوه اجرایی کشور در طول سالیان اخیر گام های مثبت و ارزنده ای در این خصوص برداشته اند.

وی افزود:یکی از مولفه های تأثیرگذار در تحقق چنین رویه و دستورکاری، تمرکز و تلاش برای ارتقای ظرفیت های تولید در عرصه زراعت و باغداری است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد:اشتغالزایی هر چه بیشتر، افزایش تولیدات و صادرات محصولات زراعی و باغداری و ارزآوری بالقوه ای که ظرفیت های مرتبط با این عرصه از آن برخوردار است، از شاخصه ها و مولفه هایی به شمار می رود که می توان با اتکا به آن، پویایی، رونق و شکوفایی برجسته و قابل توجهی را در حوزه اقتصادی ایجاد کرد.

یقین لو گفت:تلاش ما و دیگر دستگاه های مسئول با محوریت فرمانداری و با پیروی و اتکا به تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست گذاری های دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی بر این امر خطیر استوار است که تا حد توان و بضاعت موجود، زمینه و بستر فعالیت های زراعی و باغداری تسهیل و تقویت شود اما رفع برخی کاستی ها و محدودیت ها با عزم شهرستانی میسر نخواهد شد و حصول موفقیت در این بخش نیازمند تلاش ها و اتخاذ تمهیداتی ویژه در سطوح کلان تر است ...

یقین لو عنوان کرد:توسعه فناوری ها در حوزه زراعت، مدیریت بهینه مصرف آب، تسهیل روند توزیع و عرضه محصولات کشاورزی، ارائه تسهیلات ویژه به فعالان حوزه زراعت و باغداری و باز بینی در قوانین مربوطه از سوی نهادهای فرادستی از ضروریاتی است که با تحقق آن، موفقیت های هر چه بیشتری حاصل خواهد شد.

معاون فرماندار ملارد با اشاره به توانایی های ویژه و موثر شهرستان ملارد در بخش زراعت و باغداری گفت:منطقه مذکور به عنوان غربی ترین شهرستان استان تهران نیز از قابلیت های شایسته ای برخوردار بوده که در استان تهران نیز مطرح و برجسته است.

وی افزود:در این میان برخی از تهدیدها و آسیب ها همچون سرمازدگی یا کم آبی، ثمره و بازدهی فعالیت های زراعی و باغداری را در مقاطعی تحت الشعاع قرار می دهد که شهرستان ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یقین لو گفت:کاهش و افت محسوس دما طی هفته های اخیر باعث تحمیل خساراتی به اراضی زراعی و کشاورزی این خطه شده که احصا میزان صدمات در دست بررسی است و هنوز ارزیابی های جهادکشاورزی در این خصوص به جمع بندی قطعی و نهایی نرسیده اما احتمال بروز خسارت و آسیب در بخشی از اراضی زیر کشت کلزا دور از ذهن به نظر نمی رسد.

سرمازدگی بخشی از صیفی جات در ملارد

احمد امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان وسعت اراضی زراعی و کشاورزی این منطقه گفت: در شهرستان ملارد، بیش از ۱۴ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی وجود دارد که ۱۰ هزار هکتار از این میزان شامل باغ ها می شود و مابقی آن در قالب اراضی زراعی قابل تعریف است.

وی افزود: بخشی از خسارات وارد شده در اثر سرمازدگی در شهرستان مذکور در حوزه صیفی جات قابل طرح است که عمده آن در سطح شهرستان بصورت لکه ای بوده و با پهنه و گستردگی چندانی مواجه نیست و بررسی و جمع بندی این موضوع به دلیل پراکندگی و جزیره ای بودن اراضی دشوار است و بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت ارائه آماری روشن و دقیق از خسارات صیفی جات مُیَسَر شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد: متأسفانه باید گفت فعالان حوزه زراعی و کشاورزی مظلوم واقع شده اند و این موضوع فقط شامل شهرستان ملارد نمی شود و با مطالعه میدانی در این حوزه به روشنی در می یابیم که در بخش ها و حوزه های گوناگون زراعی، وجود مشکلات متعدد حوزه فعالیتی مذکور را فرسایشی و طاقت فرسا ساخته است.

غرب استان تهران ریه تنفسی پایتخت بوده و حفظ این ریه و فیلترهای تنفسی مستلزم حمایت، پشتیبانی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر است

وی افزود: متأسفانه کشاورزان و باغداران با چالش های متعددی مواجه هستند و در حالات گوناگون و به فراخورِ شرایط، این معضلات ظهور و بروز پیدا می کند که عامل و ریشه آن فقط به مسائل شهرستانی معطوف نمی شود.

امینی گفت: کشاورزان و باغداران در کنار خطر سرمازدگی با کم آبی و بحران آبی که معضلی کشوری است، روبرو هستند و متأسفانه در صورت فائق آمدن بر این مشکلات و برداشت محصول نیز برخی از نارسایی های دیگر، مسبب بروز مشکلات و محدودیت هایی برای فعالان این عرصه می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد: محدودیت ها در تخصیص آب بویژه در فصل تابستان و توزیع منابع مربوطه از یکسو و قوانین دست و پا گیر از سوی دیگر باعث می شود تا برخی از فعالان حوزه زراعت و باغداری بر خلاف میل باطنی خود، عطای فعالیت در این عرصه را به لقای آن بخشند و رفع چنین مشکلاتی، مستلزم عزم جدی نهادها و دستگاه های کشوری و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و موثر از سوی ارگان های فرادستی است، در غیر این صورت، نارسایی های مورد اشاره به شیوه های مختلف ادامه خواهد داشت.

لزوم بهره گیری هرچه بیشتر از تکنیک های علمی و نوین در حوزه زراعت و باغداری غرب استان تهران

اگرچه تهدیدات و آسیب های بسیاری متوجه حوزه زراعت و کشاورزی غرب استان تهران است اما با لحاظ کردن نگاه علمی و تکنیک های نوین زراعت و باغداری می توان به بخش قابل توجهی از آسیب ها و تهدیدات بالقوه موجود غلبه کرد.

آمایش سرزمینی و مطالعه و نگاه علمی به موقعیت طبیعی و اقلیمی شهرستان های غرب استان تهران و بستر سازی برای پرداختن به کشت محصولاتی که در برابر سرمازدگی و کم آبی از مقاومت هر چه بیشتری برخوردار هستند از ضروریاتی است که با حصول و اجرایی شدن آن می توان به دستاوردهای ارزنده و برجسته ای در این خصوص نائل شد.

خوشبختانه در طول سالیان اخیر، تجهیزات و ادواتی ساخته شده که با فعال سازی و تعبیه آن در باغات، می توان با پخش گرما در فواصل و شعاعی مشخص و تعریف شده، نسبت به حفاظت مطلوب تر از اراضی زراعی و باغات در برابر سرما مبادرت ورزید.

بدون تردید بهره گیری از چنین تجهیزاتی، مستلزم حمایت های مالی و ارائه تسهیلات با نرخ سود حداقلی به کشاورزان و باغداران خواهد بود، در غیر این صورت نمی توان آنچنان که شایسته است درعرصه مقاوم سازی اراضی کشاورزی و باغ ها در سه شهرستان مذکور به موفقیت چشمگیری دست یافت.

و در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که سودآور بودن فعالیت کشاورزی و باغداری اصلی ترین رکن و مولفه بقا و حیاتِ فعالیت هایِ مربوطه در این حوزه به نظر می رسد و در شرایطی که زارعان در طول سال به عناوین مختلف با خسارات و آسیب های متعدد و متکثر دست و پنجه نرم می کنند، انتظار استمرار چنین فعالیت هایی از سوی کشاورزان راه به جایی نخواهد برد.

غرب استان تهران ریه تنفسی پایتخت بوده و حفظ این ریه و فیلترهای تنفسی مستلزم حمایت، پشتیبانی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر است، در غیراینصورت اراضی زراعی و باغداری منطقه همچنان باتخریب، تفکیک، خشک شدن های عمدی، آتش، تَبَر و...مواجه خواهند بود.