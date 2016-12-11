جایگاه ودستاوردهای هرمزگان مرهون تلاش استانداران ادوار گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر یکشنبه در نخستین اجلاس استانداران ادوار هرمزگان در قالب کمیته استانی مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران که در بخش دوم با حضور مدیران دستگاه های اجرایی هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: استان هرمزگان در دولت تدبیر و امید توانسته براساس شاخص ها و امتیازات تعلق گرفته رتبه های برتر کشوری را کسب کند.

وی با قدردانی از اقدامات بسیار خوب استانداران سابق هرمزگان در دوره های مختلف، افزود: اگر امروز هرمزگان به درجه ای رسیده که مورد توجه ویژه مسئولان بالای نظام قرار دارد، این جایگاه مرهون زحمات استانداران ادوار مختلف بوده که با تمام توان برای خدمت به مردم تلاش کرده اند.

استاندار هرمزگان افزود: ما ادامه دهنده راه استانداران سابق در هرمزگان هستیم و این استانداران برای ما الگو هستند.

استاندار هرمزگان گفت: خدمت‌ رسانی به مردم به عنوان صدقه جاریه محسوب می‌شود و اثرات خدمات و تلاش‌های استانداران ادوار در هرمزگان مشهود است.

جادری با بیان اینکه استانداران ادوار، برای مسئولان استان الگو و اسوه هستند، اظهار داشت: ما افتخار داریم که ادامه دهنده راه و مسیر شما استانداران ادوار باشیم.

وی با بیان اینکه خدمت‌ رسانی به مردم به عنوان صدقه جاریه محسوب می‌شود و اثرات خدمات و تلاش‌های استانداران ادوار در هرمزگان مشهود است، اضافه کرد: به خود می ‌بالم که در ادامه راه استاندارانی موفق در حال تلاش هستیم.

استاندار هرمزگان افزود: همه می ‌دانند که هرمزگان کارکردی ملی دارد و به گفته دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هرمزگان یکی از سه استانی است که استانداران آن در حد وزیر هستند و از همین رو مسئولان کشور امور هرمزگان را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند.

جادری با بیان اینکه اثرات خوبی از استانداران ادوار هرمزگان به جا مانده است، یادآور شد: در دولت تدبیر و امید نیز در ادامه فعالیت‌ها و تلاش‌های استانداران ادوار امور در حال پیشبرد است.

وی ادامه داد: در مدت سه‌ ساله‌ ای که امور مدیریتی و اجرایی استان را تحویل گرفته‌ ام براساس گزارش‌های رسمی موفقیت‌های خوبی به دست آمده که در این میان می ‌توان به کسب رتبه نخست در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

جادری تصریح کرد: کسب رتبه‌های برترهای برتر در حوزه‌های پدافند عامل، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات مشاغل خانگی، ارتقا 10 پله‌ ای در جدول قبولی کنکور، انعقاد و به نتیجه‌ رسیدن 12 قرارداد آب‌ شیرین‌کن و مواردی دیگر از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید در هرمزگان بوده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به هدفگذاری 10 میلیون‌ تنی برای ایجاد ظرفیت تولید فولاد در هرمزگان، اضافه کرد:‌ در بخش کشتی‌ سازی و فولاد و ذوب و احیا فلزات دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

وی با اشاره به علمیاتی شدن خط کشتیرانی بین ایران و عمان و توسعه روابط بین مسندام و هرمزگان به راه‌اندازی دفاتر اقتصادی متقابل در هر دو کشور اشاره کرد و بیان داشت: درآمد حاصله گمرکات استان در سه ساله اخیر به میزان 26 درصد رشد داشته است.

جادری گفت: تولید فولاد در هرمزگان از 1.8 به 3.2 میلیون تن افزایش یافته که در کنار موفقیت های صنعتی جا دارد به صرفه ‌جویی‌های حاصله در تغییر سوخت نیروگاه بخار بندرعباس از مازوت به گاز نیز اشاره کرد.

وی به توسعه سایت‌ها و زیرساخت‌های پرورش آبزیان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان در فصل بهار 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد کاهش یافته است که عمده دلایل آن تسهیلات پرداخت شده و فعالیت های صورت گرفته در استان در راستای سیاست‌های رفع موانع تولید است.

جادری افزود: تاکنون به بیش از 500 واحد مشکل دار، تسهیلات رفع موانع تولید اعطا شده که این امر تاثیرات روانی و درازمدتی در حوزه تولید و اشتغال استان دارد.

استانداران ادوار هرمزگان، بخشی از تاریخ هرمزگان هستند

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه استانداران ادوار هرمزگان، بخشی از تاریخ هرمزگان هستند، اظهار داشت: انباشت تجربیات مدیریتی استانداران، که بخشی از ظرفیت‌های نظام است می‌تواند به کمک توسعه استان بیاید.

بهروز اکرمی با بیان اینکه بخشی از راه توسعه هرمزگان به دست استانداران ادوار رقم خورده است، اضافه کرد: هرمزگانی‌ها هیچ وقت عملکرد و کارکرد استانداران خود را فراموش نخواهند کرد و دستاوردهای هر دوره برای مردم تا ابد ماندگار خواهد ماند.

وی با بیان اینکه مردم هرمزگان کماکان چشم انتظار مساعدت‌ها و رایزنی‌های استانداران ادوار خود هستند، افزود: راه توسعه هرمزگان می‌ تواند با کمک مدیرانی همانند استانداران اسبق استان، مساعد شود.

20 استاندار در هرمزگان خدمت کرده‌اند

نایب رئیس مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه این نشست ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت محمد (ص)، عنوان کرد:‌ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 20 استاندار در استان هرمزگان خدمت کرده‌اند.

سید محمود میرلوحی با بیان اینکه توسعه هرمزگان در این مدت فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، افزود:‌ اگر به رویه‌های توسعه استان رجوع کنیم به خوبی می‌توان کتاب سیر توسعه را تدوین کرد.

میرلوحی اظهار داشت: همواره تلاش استانداران ادوار بر این بوده که این خطه از ایران توسعه‌ یافته‌ تر از شهرهای جنوبی خلیج فارس باشد.

وی در ادامه پیشنهاد ایجاد کمیته ‌هایی برای همفکری بیشتر مسئولان کنونی با استانداران ادوار گذشته را داد و افزود: این امر می‌تواند سرعت توسعه را بیشتر کند.

حسین طاهری دبیر مجمع استاندران جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه نشست‌های استانی دارای برکات خوبی برای استان‌هاست، اظهار داشت: فرصت دیدار دوباره از استان و انعکاس اجتماعی این موضوع تاثیرات خوبی دارد چرا که مردم می‌ببینند که استاندارن ادوار علی‌ رغم اینکه ممکن است دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشته باشند، با حضور در استان تجربیات خود را به استاندار فعلی منتقل می‌کنند که این امر بسیار مثبت و کارآمد است که می‌تواند در افزایش تجربه و توسعه میدان نگاه استان اثرگذار باشد.

حسین طاهری افزود: این مجمع به بحث های نظارتی، کارشناسی و پژوهشی می پردازد و کمیته های استانی در هر استان از مجموعه استانداران آن استان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و به عنوان مرکز فکر و اندیشه برای هر استان محسوب می شود.

شایان ذکر است؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون استان هرمزگان ۲۰ استاندار و سرپرست استانداری داشته که در این نشست ۱۵ نفر از این افراد به همراه تعدادی از معاونین سابق استانداری هرمزگان حضور یافتند.

در این نشست مدیران دستگاه های اجرایی هرمزگان گزارشی از فعالیت ها و عملکرد صورت گرفته در استان را ارائه کردند.