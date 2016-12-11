به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: حضور و مشارکت در این گردهمایی علمی و فرهنگی موجب افتخار است چرا که پرداختن به مسائل، دغدغه ها و نگرانی های نیمی از جمعیت کشور که نقش های مهمی از جمله مادری، همسری را در خانواده ایفا می کنند و با پذیرش مسئولیت های گوناگون در عرصه زندگی، تاثیری عمیقی در ارکان آن برجای می گذارند، ارزش برگزاری این همایش را دو چندان می کند.

پروین پرتویی که در همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در برج میلاد سخن می گفت، افزود: امروزه اهمیت زنان در جامعه در راس به کار گیری استراتژی عملیاتی برای بهبود جامعه به حساب آمده و به یک زبان مشترک جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه این همایش در امتداد برنامه های پیشین شهرداری تهران از جمله برنامه ریزی برای زنان و زندگی شهری پی ریزی شده است، تاکید کرد: همایش بین المللی زنان و زندگی شهری بر ۱۱ محور استراتژی طراحی شده و ایجاد زمینه هم اندیشی و تعامل بین اندیشمندان صاحب نظران و مدیران شهری، تبادل تجربیات ملی و بین المللی، زمینه سازی برای سبک زندگی شهری ایرانی اسلامی بخشی از اهداف این همایش است.

دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری با اشاره به همکاری ارگان ها و نهاد ها در برگزاری این همایش گفت: در کنار فعالیت شورای سیاست گذاری، کمیته های علمی و کمیته اجرایی، ۱۱ نهاد و ارگان بین المللی، ۴۴ دانشگاه، پژوهشگاه، سازمان و انجمن داخلی با این همایش همکاری داشته اند به طوری که در مجموع ۱۵۰ تن از اندیشمندان داخلی وخارجی در مراحل سیاست گذاری، تبیین محورها، ارسال مقاله و ارزیابی علمی مقاله با این همایش همکاری داشته اند.

پرتویی افزود: در بخش چکیده مقالات ۸۴۰ مقاله دریافت شد که ۷۲۰ مقاله آن مورد تائید و در مجموع چکیده مقالات به چاپ رسید.

وی با اشاره به ارسال ۴۰۰ مقاله کامل به دبیر خانه همایش، اظهار کرد: ۷۰ مقاله در سطح عالی و خوب ارزیابی شد و ۱۱ مورد مقاله نیز برگزیده شد که در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرد و بخشی از آن ها نیز در نشریات علمی و پژوهشی به چاپ خواهد رسید.

دبیر علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری تاکید کرد: ۸۶ نفر از متقاضیان خارجی از ۲۶ کشور جهان با ارسال چکیده از مقاله و حضور در این همایش مشارکت کردند.

پرتویی اعلام کرد: از مجموع مقالات خارجی دریافتی، ۵۴ مقاله به تائید رسیده و دو مقاله به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شده است.

به گفته دبیرعلمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری ۴۰ تن از اندیشمندان خارجی با این همایش همکاری کرده که این همکاری طی ۲ روز یا به صورت حضوری و یا به صورت ویدئو کنفرانس انجام می شود.