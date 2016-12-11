نظرات استانداران ادوار هرمزگان در مورد توسعه و رونق استان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، حسین هاشمی تختی استاندار اسبق هرمزگان و رئیس کنونی مجمع نمایندگان هرمزگان در این نشست با بیان اینکه گردهم آمدن استاندارن و مسئولان ادوار استان می ‌تواند دارای برکات و اثرات زیادی برای استان باشد، اضافه کرد: هرمزگان در بعد اقتصادی و تجاری از اهمیت زیادی برای کشور و حتی منطقه برخوردار است.

هاشمی‌ تختی با اشاره به ظرفیت‌ها و ساختار اجتماعی، قومیتی و مذهبی هرمزگان افزود: در استان نیروهای کارآمد و متعهدی وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها در سطح ملی استفاده شود.

محمد حسن پرآور سرپرست سابق استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: در مدت زمان خدمتم در هرمزگان در یافتم که مردم این استان همگرایی بالایی در رفع و حل مسائل دارند.

عبدالعلی صاحب ‌محمدی استاندار اسبق هرمزگان نیز با بیان اینکه مردم این استان مردمی نجیب و قدرشناس و خونگرم هستند، اظهار داشت: هرمزگان سرشار از ظرفیت‌هاست و این استان همانند استان‌های مرکزی کشور استانی بسته و کم ظرفیت نیست و لذا هر ایده‌ای و فکری می‌تواند در هرمزگان قابلیت علمی پیدا کند.

صاحب‌ محمدی با بیان اینکه صنعت، گردشکری، حمل و نقل و تجارت محورهای توسعه استان است، افزود: مناطق آزاد در هرمزگان باید نقش مکمل را داشته باشند و این مناطق باید در کمک توسعه استان باشند و باید اختیارات استانداران در استان‌هایی با ظرفیت هرمزگان افزایش یابد.

در ادامه عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی استاندار سابق هرمزگان اظهار داشت: یکی از اموری که در مدیریت این استان خیلی مهم است استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه است که جا دارد به استاندار کنونی هرمزگان نیز برای این کار تبریک بگوییم که این نشان می دهد رویه خوبی آغاز شده است.

وی گفت: ما هیچ شهری در کشور نداریم که همانند بندرعباس در مدت زمانی کوتاه، جمعیت آن به 10 برابر افزایش یافته باشد و این نشان می‌دهد که این شهر نیازهای جدی و عمیقی دارد هر چند تحولات زیادی در این شهر صورت گرفته است.

سید ابراهیم درازگیسو استاندار سابق هرمزگان نیز عنوان کرد: هرمزگانی استانی متفاوت و خاص است به نحوی که زمانی که در همه جای کشور یخبندان است، اینجا محصولات کشاورزی برداشت می‌شود و این استان چندین جزیره برای فعالیت‌های گردشگری و سایر کاربری‌ها دارد که عموما بکر و دست ‌نخورده هستند.

عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق هرمزگان نیز گفت: هرمزگان در کنار استان‌هایی همانند بوشهر و خوزستان از آن جمله استان‌هایی است که خود عامل توسعه کشور هستند و باید توجه داشت هیچ توسعه ‌ای در کشور بدون نقش این سه استان رخ نداده است.

وی افزود: در کنار توسعه ملی در این استان‌ها باید توسعه مکمل با محوریت تصمیمات درون استانی داشته باشیم چرا که این استان‌ها زیربنای توسعه کشور هستند.

در بخش دیگری از این نشست فتح ‌الله معین استاندار سابق هرمزگان بیان داشت: هرمزگان و زیرساخت‌ها و صنایع آن پیشرفت‌های شگرفی کرده است که جا دارد از همه قدردانی شود.

وی اضافه کرد: در قبل از انقلاب مقرر بود بندرعباس، به عنوان یک شهر و مرکز تجارت و خدمات بازرگانی مطرح باشد که با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی به این رویه به تاخیر افتاد که با تشکیل کشورهایی همانند امارات متحده عربی شاید آن پیش بینی‌ها دیگر توجیهی نداشته باشد.

نصرت الله تاجیک استاندار اسبق هرمزگان نیز بر لزوم تشکیل احزاب و تشکل های قوی تاکید کرد و بیان داشت: باید به سمت مجامع مردم نهاد برویم تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم و محور رشد و توسعه هرمزگان باید به سمت زیرساخت های مهم و نیروی انسانی باشد.

وی ادامه داد: مجمع استانداران کشور پروژه ای برای تاسیس 40 تعاونی در کل کشور دارد که در حال پیگیری و اجرای این پروژه هستیم.

سید محسن خردمند سرپرست سابق استانداری هرمزگان نیز بیان داشت: ساحل هرمزگان باید توسعه یابد و اگر بتوانیم زیرساخت ها را در سواحل برای پرورش ماهی و میگو آماده کنیم و آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، موفقیت قابل توجهی پیدا می کنیم.

حسینعلی عظیمی استاندار اسبق هرمزگان نیز عنوان کرد: نگاه برنامه ریزی برای استان هرمزگان باید اصلاح رویکردها و حفظ سنت های مناسب باشد.

علی اصغر تصدیقی سرپرست سابق استانداری هرمزگان نیز اظهار داشت: هرمزگان امروز پیشرفت های خوبی دارد در حالی که در گذشته این استان مشکلات و کمبودهای بسیاری داشته است.

مرتضی بازرگان دومین استاندار هرمزگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در این نشست بیان داشت: هرمزگان از دو موهبت الهی شامل خورشید و دریا برخوردار است که از انرژی خورشیدی در این استان می توان هزاران مگاوات برق تولید کرد.

وی ادامه داد: با ساخت شناورهای جدید و مدرن در این استان می توان استفاده بهتری از ظرفیت های دریا داشت و همچنین باید به صیادی هم توجه بیشتری شود.