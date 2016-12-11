من، «آزار» و «کاستا» سه بازیکن کاملاً متفاوتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «پدرو رودریگز» بازیکن تیم فوتبال چلسی در هفت دیدار گذشته تیمش در ترکیب اصلی حضور داشته است و «آبی ها» در تمام این بازی ها پیروز میدان شده اند.

«آنتونیو کونته» سرمربی چلسی در این فصل از سیستم ۳-۴-۳ استفاده می کند که پدرو به همراه «ادن آزار» و «دیه گو کاستا» در خط حمله این تیم عملکرد خوبی داشته اند.

این بازیکن اسپانیایی در مصاحبه ای گفت: با ادن و دیه گو احساس راحتی می کنم. ما به خوبی یکدیگر را می شناسیم و قادریم که در لحظه ای به خط دفاعی حریف نفوذ کنیم. ما سه بازیکن کاملاً متفاوتیم. مشخصاً دیه گو تمایل دارد کمی جلوتر از من بازی کند و ادن که نزدیک می شود، دریبل می زند و پاس آخرش استثنایی است. همچنین «ویلیان» را داریم که وقتی پا به توپ می شود و از کنار بازیکنان حریف عبور می کند، به تیم ما سرعت می بخشد. پس ما انتخاب زیادی داریم و امیدوارم که بتوانیم به همین شکل ادامه دهیم.

گلی که پدرو مقابل تاتنهام به ثمر رساند به عنوان بهترین گل ماه نوامبر لیگ برتر انتخاب شد و همچنین دیه کاستا و کونته برنده جایزه بهترین بازیکن و مربی ماه شدند.

پدرو افزود: نسبت به فصل گذشته، اکنون خیلی نزدیکتر به دروازه حریف بازی می کنم. حالا بیشتر از وسط توپ گیری می کنم و علاوه بر این بیشتر در موقعیت گلزنی قرار می گیرم؛ مشخصاً هم تیمی هایم به من کمک می کنند تا این کار را انجام دهم.