اقتصاد مقاومتی بهترین راهبرد برای جلوگیری از وابستگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز یکشنبه در همایش تجلیل از طلایه داران اقتصاد مقاومتی، ایده های برتر کارآفرینی و اردوهای جهادی استان ایلام اظهار داشت: ملت بزرگ و انقلابی ایران در طول ۳۷ سال گذشته همواره با اتکا به عنایات الهی و در سایه توجه به استعدادهای داخلی و بدون تکیه به قدرت های غرب و شرق توانسته است مشکلات پیش رو را از میان برداشته و به مسیر پرافتخار خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: برخی همواره اعلام می کنند که بدون توجه به قدرت های جهانی و تعاملات بین المللی آینده کشور با خطر مواجه می شود درحالیکه اعتماد کردن به دشمن با توجه به سابقه بسیار ننگین آنها اشتباهی بزرگ است و هر زمان فریب این ترفندها را خورده ایم، نتایج زیانبار آن در کشور رخ داده است.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام تاکید کرد: تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان بنا بر فرمایشات همیشگی رهبر معظم انقلاب تکیه بر استعدادهای داخلی و تقویت بنیه کشور در تمامی ابعاد است و اگر بتوانیم خود را به این توانایی ها مجهز کنیم روز به روز ملت ایران در جهان سربلند تر شده و دشمنان نخواهند توانست در مقابل موج حرکت ملت ایران ایستادگی کنند.

حسینی یادآور شد: بهترین راهبرد برای جلوگیری از وابستگی به کشورهای استعمارگر غربی و رفع مشکلات اقتصادی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

وی قاچاق کالا را از مشکلات حوزه اقتصادی کشور برشمرد که بزرگترین ضربه را به تولیدات داخلی می زند و باید بطور قاطع با قاچاقچیان مبارزه کرد.

در پایان این همایش از ۶۶ نفر فعالان اقتصاد مقاومتی استان ایلام تجلیل شد.