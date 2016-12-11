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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند:

احتمال دست داشتن گروه «پ ی د» در انفجار استانبول

احتمال دست داشتن گروه «پ ی د» در انفجار استانبول

منابع امنیتی ترکیه از احتمال دست داشتن گروه کرد سوری«پ ی د» در انجام حمله تروریستی روز شنبه استانبول خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، منابع اطلاعاتی ترکیه در آخرین بررسی های خود اعلام کردند که مظنونین به انجام عملیات تروریستی روز گذشته استانبول احتمالا از منطقه تحت تصرف گروه کرد سوری «پ ی د» در خاک سوریه وارد ترکیه شده و اقدام به بمبگذاری در استانبول کرده اند.

گفته می شود گروه پ ی د که شاخه نظامی حزب کردی «وای پی جی» به حساب می آید، پیشتر در ماه فوریه سال جاری میلادی، در یک پیام ویدئویی، ترکیه را تهدید به انجام عملیات تروریستی در خاک این کشور کرده بود.

ترکیه هر گروه «پ ی د» و «وای پی جی» را از شاخه های تروریست های «پ ک ک» می داند که در خاک سوریه اقدام به انجام عملیات تروریستی می کنند.

کد مطلب 3847465

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