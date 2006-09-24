حضور پيكان سبزوار درمسابقات قطعي شد/ برنامه بازيها با تغيير انجام مي شود

به گزارش خبرنگار مهر براي شركت در اين دوره از مسابقات 10 تيم اعلام آمادگي كرده بودند كه حضور تيم پيكان سبزوار تا صبح امروز (يكشنبه دوم مهرماه) مشخص نبود كه با اعلام كتبي مسئولين اين باشگاه شركت اين تيم نيز در مسابقات مسجل شد.

بنابراين گزارش به دليل ماه مبارك رمضان و حضور تيمها در ساعات مختلف، برنامه برگزاري مسابقات كه قرار بود به طور همزمان در ساعت 19 انجام شود تغيير كرد. به طوريكه فقط مسابقه بين دو تيم نفت تهران و صنعت مس كرمان در اين ساعت انجام خواهد شد و بقيه رقابتها با تاخير بين 30 دقيقه تا دو ساعت در شهرهاي تهران، اصفهان ، كرمان و سبزوار پي گيري مي شود.

در روز سوم مهرماه و در هفته اول اين مسابقات تيم آهن بافت يزد ميزبان فولادمباركه است. تيم دانشگاه آزاد دراصفهان در مقابل تيم شهرداري كرمان مي ايستد. نفت كرمان ميزبان همشهري خود صنعت مس كرمان خواهد بود. فولاد مباركه اصفهان ميزبان هپكو اراك است و پارس خودرو سبزوار نيز درشهرخود پذيراي تيم شهرداري تبريز مي شود.