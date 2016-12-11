ارزش معاملات بورس کالای ایران به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی نژاد عصر امروز یکشنبه در حاشیه آئین امضای تفاهمنامه راه اندازی تالار بورس کالا در منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران، سهم مناطق آزاد و شرکتهای فعال در این مناطق را از حجم کل معاملات انجام شده در بورس کالای ایران حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیلهای موجود در مناطق آزاد با ایجاد و تقویت زیرساختهای صادراتی امکان افزایش رقم صادراتی مناطق آزاد از طریق معامله در بورس کالا فراهم می شود.

وی اظهار کرد: هنوز برآوردی از رقم هدف گذاری شده برای صادرات کالا از مناطق آزاد از مکانیزم بورس کالا نداریم اما با بررسی که از بازار خواهیم داشت، می توانیم در مذاکرات بعدی رقم هدفگذاری شده را از طریق رسانه ها اعلام کنیم.

مدیر بورس کالای ایران تصریح کرد: سال گذشته سهم مناطق آزاد از صادرات کالا از طریق معامله در بورس کالا حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ضمن آنکه در میزان صادرات کالا در کل بورس رشد چشمگیری داشته به نحویکه در حوزه بازار فیزیکی حدود ۲۰ درصد و در حوزه بازار مشتقه حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته ایم، در حوزه بازار مالی نیز رشد قابل توجهی را شاهد بوده ایم.

سلطانی نژاد گفت: انتظار می رود با توجه به راه اندازی تالار بورس منطقه آزاد اروند حداقل شاهد یک بازار پنج میلیارد دلاری صادرات کالا ازطریق این بورس به عراق باشیم، در تلاشیم تا بتوانیم کالای مورد نیاز منطقه شیعه نشین و جنوب عراق را از منطقه آزاد اروند تامین کنیم، اما هدفگذاری کلان آن است که حجم تجارت خود را در عراق افزایش دهیم و رقمهایی که طی سالهای متوالی از دست داده ایم را احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در کل بورس، ما رکورد ثبت شده ۱۴ میلیارد دلار صادرات کالا به عراق داریم، افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه آزاد اروند به طور قطع می توانیم سهمی بیشتر از سهم یک و نیم میلیارد دلاری فعلی صادرات به عراق از این منطقه را شاهد باشیم.