به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی در چهارمین همایش سالانه دبیران پژوهش و فناوری ادارات کل ورزش و جوانان کشور به میزبانی استان یزد اظهار داشت: ورزش نیز مانند سایر حوزه ها نیازمند تحقیق و پژوهش است که در این راستا حمایت از طرح های پژوهشی در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان یزد قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در طول سال گذشته ۲۱ پایان نامه و چهار طرح پژوهشی در حوزه ورزش و جوانان استان یزد مورد حمایت قرار گرفت.
شریعتی ادامه داد: در طول دو سه سال اخیر حداقل یک درصد از اعتبارات خود را برای پژوهش به صورت کامل جذب کردهایم و امیدواریم بتوانیم این میزان را در سالهای آینده افزایش دهیم.
وی بیان کرد: تایج پژوهش های استان در حوزه ورزش در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شده و خوشبختانه در این سه سال رتبههای مناسبی را در این زمینه به دست آورده ایم.
همایش ملی سالانه دبیران پژوهش و فناوری ادارات کل ورزش و جوانان کشور طی امروز و فردا به میزبانی ورزش و جوانان استان یزد در هتل ارگ برگزار می شود.
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