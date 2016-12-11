دزفول کمترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد جرجانی عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل شهرستان دزفول که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: انسداد مبادی بی سوادی و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل به عنوان اولویت های وزارت آموزش وپرورش و اداره کل خوزستان در دستور کار قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه ۴۰۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل در شهرستان دزفول وجود دارد، افزود: این کودکان افرادی هستند که تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده اند و سپس به دلایل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش دزفول با اشاره به ابلاغیه وزارتخانه مبنی بر لزوم شناسایی و جذب این کودکان، تاکید کرد: با توجه به تاکید و جدیت وزارتخانه و با توجه به اینکه نام و جزئیات این دانش آموزان نیز ارائه شده در صورتی که این خواسته پیگیری و به سرانجام نرسد معضلاتی را برای شهرستان در پی خواهد داشت.

جرجانی با بیان اینکه دزفول در استان خوزستان از بیشترین آمار دانش آموز برخوردار است، گفت: این درحالی است که دزفول از کمترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل برخوردار است

وی، خواستار همدلی، همفکری و همراهی تمامی مسئولان و دستگاه های اجرایی برای شناسایی و به کارگیری کودکان بازمانده از تحصیل شد و یادآور شد: این امر یک عزم و همت جمعی را طلب می کند و ما نیز انتظار نهایت همکاری از تمامی مسئولان و دستگاه هارا داریم.

به گزارش مهر، بالغ بر ۶۴ هزار دانش آموز در شهرستان دزفول تحصیل می کنند.