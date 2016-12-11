تجهیز و نوسازی کتابخانه مدارس بردخون ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مربیان پرورشی و مدیران مدارس با معاون و کارشناسان حوزه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت وظیفه انسان سازی دارد که تربیت مدیران فردا رسالت بزرگ مربیان پرورشی است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه پرورشی گفت: دشمنان همواره در تلاشند تا اعتقادات نسل جوان را تضعیف کنند و با جنگ رسانه ای و تبلیغاتی در این راستا گام برمی دارند و ما نیز باید هماهنگ و منسجم به دفاع از ارزش ها و اعتقادات خود بپردازیم.

محمودی افزود: توجه به زیرساخت های فرهنگی و دینی به‌ویژه در مدارس ضرورتی انکارناپذیر است و همه مسئولیت دارند برای حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام حرکت کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون اضافه کرد: تجهیز و نوسازی کتابخانه مدارس، احداث نمازخانه در مدارس، حضور ائمه جماعات و روحانیون در برنامه های مدارس و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در مراکز آموزش موجب تقویت اندیشه های بلند و متعالی در بین دانش آموزان می شود.

وی بر شناسایی استعدادهای دانش آموزان تأکید کرد و گفت: می توان تهدیدها و فرصت ها را شناسایی کرد و برای ایجاد جامعه ای سالم و بانشاط تلاش کرد.

حیدر مغدانی معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: مربیان پرورشی منطقه با وجود همه مشکلات و کمبودها برای تربیت نسلی متعهد و متخصص می‌کوشند.