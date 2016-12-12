علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کمک به معیشت خانواده‌های پیر و ناتوان به‌صورت مادام‌العمر ازجمله کارهای کمیته امداد است که طی ۷ ماه نخست سال جاری مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال در راستای کمک به معیشت این خانواده‌ها پرداخت‌شده است.

وی اظهار داشت: در راستای مقاوم‌سازی و احداث مساکن روستایی خانواده‌های تحت پوشش این نهاد نیز به هر خانوار تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود که دریافت این کمک‌هزینه مشروط بر اخذ وام احداث مسکن از بانک است.

رئیس کمیته امداد رزن عنوان کرد: طی ۷ ماهه امسال ۶ مورد کمک به ساخت مسکن مددجویان با مبلغ ۳۷۰ میلیون ریال پرداخت‌شده است.

وی ادامه داد: در کنار این خدمات تعمیر و تکمیل ۱۲۱ خانه بااعتباری افزون بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال صورت گرفته است.

جعفری از تحت پوشش قرار داشتن ۵۸۵ دانش‌آموز و ۸۰ دانشجو در این نهاد خبر داد و اظهار داشت: طی ۷ماه سال جاری ۱۵۱ میلیون و ۶۰۰هزار ریال به این دانش آموزان و دانشجویان کمک‌هزینه تحصیل پرداخت‌شده است.

وی از اعزام ۱۱۸ نفر از دانش آموزان به اردوهای آموزشی تربیتی کمیته‌ امداد و شرکت ۵۶ نفر در طرح شوق زیارت و اعزام ۷ نفر به کربلا خبر داد و عنوان کرد: این اعزام‌ با تشخیص مددکار فعال در طرح‌های امداد و خوداشتغالی انجام و برای اجرای آن ۱۳۳ میلیون ریال هزینه شده است.

علی جعفری گفت: ۱۱۶۸ حامی بومی و ۲۹۳۵ حامی غیربومی از ۳۵۴ یتیم تحت پوشش این نهاد در شهرستان رزن حمایت می‌کنند که طی ۷ ماه نخست امسال ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ایتام کمک شده است.