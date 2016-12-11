رئیس جمهور و وزرا کمترین اهتمامی به وحدت حوزه و دانشگاه نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام شاکری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای اخیر به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه به صورت جدی پرداخته نشده است ؛ در صورتی که بسیاری از دغذغه ها در زمینه علوم انسانی و اسلامی نیازمند وحدت حوزه و دانشگاه است تا اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در کنار هم بنشینند و این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

وی با بیان اینکه هنوز بسیاری از رشته های علوم انسانی دانشگاه ها بومی سازی نشده است افزود: متاسفانه امروز بسیاری از مطالبی که در غرب تولید می شود در دانشگاه های ما نیز همان ها تدریس می شود و این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب در سالها اخیر بارها در زمینه تحول علوم انسانی متذکر شده بودند.

رییس دانشگاه معارف اسلامی بیان داشت: حوزه و دانشگاه در مسائل کلان نیز می توانند با همکاری یکدیگر فعالیت های خوبی داشته باشند که از جمله آنها می توان به همکاری ها در زمینه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی و سبک زندگی و حتی موضوعاتی همچون ناتوی فرهنگی اشاره کرد.

وی گفت: امام راحل فرمودند که دانشگاه نماد علم و حوزه نماد دین است و این دو می بایست در کنار هم قرار گیرند تا مکمل هم باشند.

حجت الاسلام شاکری با بیان اینکه امروز روحانیون در دانشگاه های کشور حضور دارند گفت: پژوهشگاه حوزره و دانشگاه و دانشگاه معارف اسلامی از جمله مراکزی هستند که می توان فعالیت های آنها را در راستای تقویت وحدت و همکاری حوزه و دانشگاه نام برد.

وی ادامه داد: امروز با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی ؛ نیازهای درونی جامعه ما نشان می دهد اگر بخواهیم به افق های روشنی برسیم نیازمند تلاش و همچنین وحدت حوزه و دانشگاه هستیم و این امر یک نیاز اساسی و ضرورت است.

وی همچنین ابراز داشت: حوزه و دانشگاه در قبل از انقلاب یکدیگر را باور و قبول نداشتند و دشمن هم سعی کرد تا از این فاصله سوء استفاده کند و به همین دلیل امام راحل بعد از انقلاب به دنبال وحدت حوزه و دانشگاه رفت و این موضوع را مطرح کرد.

رییس دانشگاه معارف اسلامی با بیان اینکه در دهه ۶۰ و ۷۰ توجه جدی به موضوع وحدت حوزه و دانشگاه می شد افزود: در آن زمان که مقام معظم رهبری ریاست جمهور بودند پیام هایی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه صادر می کردند اما در این سالها اخیر شاهدیم که نه تنها رییس جمهور بلکه وزرای مربوطه نیز کمتر به این امر اهتمام داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های دانشگاه معارف اسلامی بیان داشت: دانشگاه معارف اسلامی از ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه است که درسال ۸۵ و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و امروز یک دهه از عمر آن می گذرد.

حجت الاسلام شاکری با اشاره به اهداف تشکیل دانشگاه معارف اسلامی افزود: در این دانشگاه نیروهای نخبه حوزه در مقاطع دکتری و ارشد جذب می شوند و پس از فارغ التحصیلی برای تدریس دروس معارف وارد دانشگاه ها می شوند.

وی با بیان اینکه تامین محتوای دروس معارف اسلامی دانشگاه ها یکی دیگر از اهداف تشکیل دانشگاه معارف اسلامی بود افزود: امروز نزدیک به ۱۰۰ عنوان درسی در بخش پژوهش دانشگاه معارف اسلامی آماده شده و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تا به امروز بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب کمک درسی نیز آماده شده است و ما به سمت تخصصی شدن مطالب در رشته های مختلف از جمله تفسیر ، اخلاق ، مبانی نظری ، تاری خ و تمدن اسلامی پیش می رویم.

رییس دانشگاه معارف اسلامی همچنین عنوان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه وحدت حوزه و دانشگاه ، همایشی از سوی دانشگاه معارف اسلامی روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ساعت ۹ الی ۱۲ با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و جمعی از مسولان استان، اساتید حوزه و دانشگاه، به همراه میز گرد سیاسی برگزار خواهد شد.