استقرار ۳۱۷۵ کارتن خواب در مددسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اشاره به پیش بینی برودت هوا در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار برای کارتن خواب ها هماهنگ کردیم ۵۰ اتوبوس گرم با ظرفیت ۲۳۰۰ صندلی در مجاورت کلونی های آسیب مستقر شوند تا در صورت عدم تمایل احتمالی مددجویان به حضور در مددسراها از امکانات این گرمخانه های سیار استفاده کنند.

وی افزود: البته بر اساس آمارهای موجود مددجویان ترجیح دادند تا به جای استفاده از اتوبوس های گرم به طور مستقیم به مددسراها انتقال داده شوند که بر این اساس طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ هجدهم و نوزدهم آذرماه ۹۵ حدود ۳۱۷۵ نفر از سطح شهر جمع آوری و در مددسراها مستقر شدند.

به گفته مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۵۰۷ کارتن خواب و در روز جمعه نیز ۱۵۷۰ نفر در مددسراها مستقر شدند.

قدیمی در ادامه به تعداد زنان حاضر در مددسراها پرداخت و عنوان کرد: بر اساس آمارها روز پنجشنبه ۴۸ نفر و روز جمعه ۱۹ آذرماه ۵۰ نفر در مددسرای چیتگر حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به مددسراهایی که بیشترین میزان مددجو را در خود جای داده اند، گفت: مددسراهای منطقه ۱۵ با پذیرش ۱۴۵۷ نفر و مددسرای منطقه ۹ با پذیرش ۲۶۸ نفر به ترتیب بیش ترین میزان حضور مددجو را در آخر هفته گذشته داشته اند.

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان با یادآوری ظرفیت همراه سراها در مناطق ۳ و ۶ بیان کرد: به طور کلی در شرایط عادی ظرفیت همراه سرای منطقه ۳، ۵۰ تخت و منطقه ۶، ۱۲۰ تخت است که با توجه به شرایط جوی و برودت دما در آخر هفته گذشته ۲۸۵ نفر از همراهان بیمار در دو همراه سرای شهرداری مستقر شدند و امکانات لازم در اختیارشان قرار گرفت تا از سرما مصون بمانند.