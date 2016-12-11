به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی واگذاری باغ وحش موجود در بام خرم آباد در جلسه شورای شهر خرم آباد با حضور شهردار خرم آباد بررسی شد.

یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه در کمیسیونی با حضور مسئولان ذی ربط تصمیم بر این گرفته شد که باغ وحش بام خرم آباد را شهرداری تحویل بگیرد، اظهار داشت: مجموعه دامپزشکی معتقد است که نگهداری از باغ وحش جزو وظایف این دستگاه نیست.

وی با بیان اینکه در قانون هم اشاره ای شده است که مدیریت باغ وحش های شهری به عهده شهرداری است، تصریح کرد: در این جلسه اذعان کردیم که اگر بنا است این باغ وحش به شهرداری واگذار شود باید این کار تابع یکسری تعهدات و شرایط باشد.

شهردار خرم آباد یادآور شد: اگر شورا موافق است وارد بحث شویم و اگر نیست جلسه نگذاریم و ایجاد تعهد نکنیم.

عیدی بیرانوند افزود: من مخالفت کردم با این موضوع و گفتم نمی توانیم بپذیریم اما نظر استاندار این بود بپذیرید و ما گفتیم بدون مصوبه شورای شهر نمی شود.

محمدحسین حسین پور رئیس شورای شهر خرم آباد با اشاره به اینکه این باغ وحش جزو حوزه شهری نیست، گفت: محدوده شهری تا پل کرگانه است.

در این جلسه مصوب شد که هزینه های مورد نیاز برای اداره باغ وحش و قوانین مربوط به این حوزه بررسی شود.