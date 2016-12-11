به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین مومنی پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه این کنگره به پاسداشت قدردانی از یک عمر پاسداری رئیس حوزه علمیه اصفهان از ارزش‌های تشیع و اسلام برگزار می‌شود، اظهار داشت: ایشان از عمر خود هزینه کردند تا مرزهای عقیدتی، فکری و اخلاقی جهان تشیع را در دنیای پرتلاظم امروز حفظ کنند و جزو ستاره‌های کم نظیر آسمان مرجعیت در حوزه علمی، اخلاقی و حکمی هستند.

وی با بیان اینکه حضور آیت‌الله مظاهری در اصفهان بنا به درخواست رهبر معظم انقلاب بوده است، ابراز داشت: ایشان با روحیه والای ولایت پذیری خود درخواست رهبری اجابت کردند و نشان داد که نه تنها در مباحث نظری بلکه در مقام عمل نیز تابع ولایت فقیه است.

معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با بیان اینکه هجرت آیت‌الله مظاهری به اصفهان می‌تواند الگوی بسیاری خوبی برای دیگر علما نیز باشد، تصریح کرد: دو ویژگی مهم از جمله تسلیم بودن در برابر ولایت وفقیه و هجرت از حوه علمیه قم از خصلت‌های مهم ایشان است که می‌تواند با توجه به نیاز امروز جامعه به این امور الگوی دیگر علم باشد.

وی با بیان اینکه ایشان از حیث عملی و اخلاقی این مهاجرت را به نفع جامعه دانست، ادامه داد: وجود ایشان در اصفهان منشا خیر و برکت برای این شهر بود و موجب شد تا استقلال حوزه علمیه اصفهان به رسمیت شناخته شود.

حجت‌الاسلام مومنی با بیان اینکه در حال حاضر سه حوزه علمیه قم، اصفهان و خراسان در کشور مستقل و بقیه نیز زیرنظر حوزه علمیه قم است، ابراز داشت: ایجاد مراکز حوزوی، مراکز مدیریت حوزه علمیه، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، مرکز مشاوره‌ای حوزه علمیه اصفهان، مرکز امور مساجد و غیره از دیگر برکات حضور ایشان در اصفهان بود.

وی با بیان اینکه ایشان موجب مطرح شدن حوزه علمیه اصفهان در سطح جهان تشیع شد، تصریح کرد: ایجاد روحیه نشاط علمی و انقلابی در میان طلاب جوان و آشنایی طلاب با اخلاق و منش و سلوک عالی این مرجع عالیقدر از دیگر برکات حضور ایشان در اصفهان بود.

معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان اصفهان با بیان اینکه آیت‌الله مظاهری علاوه بر اینکه مرجع فقهی است در درس اصول نیز دارای مبانی خاصی است، گفت:رساله عملی ایشان نیز منحصربه‌فرد است چون تنها رساله‌ای است که علاوه بر مسائل فقهی به مسائل اخلاقی و علمی هم پرداخته است.