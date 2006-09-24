به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه برنامه، در برنامه اول توسعه (1368 تا 1372) افزايش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي با رشد متوسط سالانه 4.4 درصد، هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي با متوسط رشد سالانه 4.6 درصد، و كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با متوسط رشد سالانه 9.2 درصد، منجر به افزايش هزينه (توليد) ناخالص ملي به ميزان سالانه 10.1 درصد شد.

اما در برنامه دوم توسعه، منفي بودن رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي و صادرات كالاها و خدمات از يك سو، و كاهش نرخ رشد هزينه‌هاي مسرفي بخش خصوصي از سوي ديگر، باعث كاهش شديد نرخ رشد توليد ناخالص ملي تا سطح متوسط سالانه 2.6 درصد شد.

به گزارش بانك مركزي، در برنامه سوم توسعه افزايش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي و كل تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص با نرخ رشد متوسط سالانه به ترتيب 7.4، 3.7، و 9.5 درصد باعث افزايش توليد ناخالص ملي با نرخ متوسط سالانه 5.5 درصد شد.

همچنين در سال 84 در مقايسه با متوسط برنامه سوم توسعه، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي 0.8 درصد، كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 3.7 درصد و توليد ناخالص ملي به قيمت بازار به ميزان 1.1 درصد كاهش يافته است.

براساس اين گزارش، هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي در سال گذشته به 46.8 هزار ميليارد ريال رسيد كه به قيمت ثابت سال 1376، بالاترين ميزن هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي از سال 1368 تاكنون محسوب مي‌شود.

متوسط نرخ رشد سالانه هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي طي برنامه اول توسعه برابر با 4.6 درصد، طي برنامه دوم توسعه برابر با منفي 2.2 درصد، و طي برنامه سوم توسعه برابر با 3.7 درصد بوده است.

هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي از 31.3 هزار ميليارد ريال سال 1368 تاكنون با رشد تدريجي دائمي همراه بوده است و به 46.8 هزار ميليارد ريال در سال گذشته افزايش يافت.

در سال 1384 هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي نسبت به سال قبل از آن 6.6 درصد رشد يافت كه از متوسط نرخ رشد سالانه 1379 تا 1383 كه 7.4 درصد بود، كمتر است اما از متوسط 3.1 درصدي سال‌هاي 1374 تا 78 و متوسط 4.4 درصدي سال‌هاي 1368 تا 72 بيشتر است.

بر اساس گزارش بانك مركزي، هزينه توليد ناخالص ملي به قيمت بازار در سال 84 به 421 هزار و 980 ميليارد ريال رسيد كه رشدي 4.4 درصدي نسبت به سال 83 نشان مي‌داد.

متوسط رشد سالانه هزينه ناخالص ملي طي دوره 1368 تا 72 برابر با 10.1 درصد، طي دوره 1374 تا 78 برابر با 2.6 درصد، طي دوره 79 تا 83 برابر با 5.5 درصد بوده است.

در سال 1384 متوسط رشد كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 5.8 درصد، رشد صادرات بر اساس هزينه‌ نهايي 7.7 درصد، و رشد واردات بر حسب هزينه‌ نهايي نيز 2.1 درصد بوده است.