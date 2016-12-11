فرهنگ سازی ترافیکی از سنین کودکی باید انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز، ناصر شمس با اشاره به برگزاری جام قهرمان ترافیک با حضور دانش آموزان مقطع دبستان ۴ ناحیه آموزش و پرورش کلانشهر شیراز گفت: اعتقاد ما بر این این است که هزینه کردن در حوزه فرهنگ یک سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه حوادث رانندگی با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس‌ترین معضلات اجتماعی در برخی شهرها تبدیل شده‌است افزود: فرهنگسازی درحوزه ترافیک با جامعه هدف قراردادن سنین پایه می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل حوادث رانندگی در سال‌های آتی باشد.

شمس استقبال دانش آموزان و همکاری مسئولان آموزش و پرورش شهرستان شیراز را عامل مهمی در برگزاری باشکوه و تاثیرگذار جام قهرمان ترافیک با حضور دانش آموزان مقطع دبستان ۴ ناحیه آموزش و پرورش کلانشهر شیراز دانست و افزود: بهسازی و تغییر فرهنگ ترافیک نیازمند عزم عمومی و همکاری تمام دستگاه ها خصوصا دستگاه هایی با کارکرد اجتماعی و فرهنگی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با تاکید بر اینکه فرهنگ ‌سازی باید از مدارس ابتدائی شروع شود و حتی باید با اقدامات نمادین در مهدکودک‌ها و پیش ‌دبستانی ‌ها موضوع فرهنگ ترافیک جدی گرفته شود، گفت: جامعه ایده آل ما جامعه ای است که سطح جرائم، تخلفات و نتایج سوانح رانندگی آن نه بواسطه قوانین و جرائم بازدارنده که با توجه به فرهنگسازی مناسب پایین باشد.

شمس در عین حال به اهمیت فرهنگسازی درمیان رانندگان وسائل نقلیه نیز اشاره کرد و گفت:ایجاد فرهنگی صحیح در بین رانندگان به منظور رعایت حق تقدم عابر پیاده باید از اولویت های کاری نهادهای زیر ربط قرارگیرد.

وی درپایان با استقبال از همکاری دیگر نهاد و سازمان ها در نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیک از سنین پایه گفت: در تلاش هستیم تا با برگزاری کلاس های تئوری و عملی در سنین پایین و دانش پذیر، امنیت اجتماعی را باارتقاء فرهنگ ترافیک در جامعه نهادینه کنیم.