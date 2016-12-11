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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

تصادف مرگبار در بزرگراه/ راکب موتورسیکلت در دم جان باخت

تصادف مرگبار در بزرگراه/ راکب موتورسیکلت در دم جان باخت

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع حادثه تصادف در بزرگراه آیت الله سعیدی در جنوب تهران خبر داد و گفت: در این حادثه راکب یکی از موتورسیکلت ها در دم جان باخت.

سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۷ بعد از ظهر امروز وقوع یک مورد تصادف بین دو دستگاه موتور سیکلت به صورت شاخ به شاخ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آیت الله سعیدی در محدوده خیابان دستغیب به سمانه ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله مامورن پلیس و پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد دو دستگاه موتور سیکلت از رو به رو با هم تصادف کرده اند که به دلیل شدت برخورد راکب یکی از موتور سیکلت ها در دم فوت کرده و شخص دوم به شدت مجروح شده بود که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه به بیمارستان منتقل شد.

مرادی با اعلام اینکه در حال حاضر ترافیک در این محدوده روان و در حال حرکت است و گره ترافیکی در محل حادثه وجود ندارد، افزود: علت وقوع این حادثه مرگبار توسط کارشناس تصادفات پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 3847528

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