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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۵

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان:

هجرت آیت‌الله مظاهری به اصفهان تمدن‌ساز بود

هجرت آیت‌الله مظاهری به اصفهان تمدن‌ساز بود

اصفهان - رئیس دفترتبلیغات اسلامی اصفهان گفت:هجرت آیت‌الله مظاهری یک هجرت تمدن‌ساز، اندیشه‌آفرین و فرهنگ‌ساز بوده و درطول این سال‌ها مردم، مسئولان و متولیان از نظرات فرهنگی ایشان بهره گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قطبی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنگره نکوداشت آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه این کنگره به پاسداشت قدردانی از یک عمر پاسداری رئیس حوزه علمیه اصفهان از ارزش‌های تشیع و اسلام برگزار می شود، اظهار داشت: آیت‌الله مظاهری ستاره‌ای بود که با انگشت اشاره رهبر به اصفهان هجرت و حوزه علمیه اصفهان را در رتبه عالی و جایگاه متعالی قرار داد.

وی افزود: ایشان در شرایطی از قم به اصفهان مهاجرت کردند که کرسی تدریس اخلاق ایشان در حوزه علمیه قم از برترین کرسی‌های علمی و فرهنگی بود و در راستای تبعیت از رهبر انقلاب از موقعیت خود در این شهر چشم‌پوشی کرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان با بیان اینکه هجرت آیت‌الله مظاهری یک هجرت تمدن‌ساز، اندیشه‌آفرین و فرهنگ‌ساز بوده است، بیان داشت: تمدن‌ساز از این منظر که منشأ یک جهش علمی و حرکت پرشتاب در اصفهان بود، اندیشه‌آفرین به این دلیل که صاحب کرسی علمی و فرهنگی عمیقی است و فرهنگ‌ساز به این دلیل که مرجعیت اجتماعی خوبی در اصفهان دارد.

وی اضافه کرد: در طول این سال‌ها  مردم، مسئولان و متولیان بارها از نظرت فرهنگی ایشان بهره گرفتند که همه اینها مرهون اخلاق، ایثار و بلندهمتی ایشان و عنایت رهبر معظم انقلاب است.

حجت‌الاسلام قطبی ادامه داد: این دفتر در منظومه چاپ آثار ایشان هم در تدوین، تألیف و بازنگری و هم در نشر مشارکت خوبی داشته است و موسوعه ایشان توسط دفتر تبلیغات اسلامی منتشر می‌شود.

وی افزود: همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان جلسات پیش نشست کنگره را برگزار و کانال تلگرام برکت حضور نیز به همین مناسبت راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 3847531

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