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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

سه شنبه بدون خودرو با اصحاب رسانه شیراز برگزار می شود

سه شنبه بدون خودرو با اصحاب رسانه شیراز برگزار می شود

شیراز – رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس از برگزاری سه شنبه بدون خودرو با حضور اصحاب رسانه فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پاک فطرت عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری روز هوای پاک برای  اصحاب رسانه، گفت: در این مراسم که ویژه آقایان است اصحاب رسانه در مسیر از پیش تعیین شده از خیابان خبرنگار، مسافت چند کیلومتری را با دوچرخه رکاب می‌زنند تا بیش از پیش در استفاده عموم مردم از دوچرخه فرهنگ‌سازی شود.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه در فرهنگ‌سازی بسیارتاثیرگذار هستند بیان کرد: زمانی که شهروندان شاهد چنین حرکتی باشند به طور قطع برای استفاده از دوچرخه بیشتر تشویق می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی فارس تصریح کرد: همایش دوچرخه‌سواری در روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور مدیران دستگاه‌ها و مردم علاقه‌مند هر هفته به میزبانی یکی از دستگاه‌های اجرایی در سطح شهر برگزار می‌شود که مدیران و شهروندان مسیرهای چند کیلومتری را رکاب می‌زنند.

کد مطلب 3847534

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    نظرات

    • حمید IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ویژه ی اقایان؟؟!!!!!!!

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