افتتاح ۱۰پروژه عمرانی در پایتخت؛ طی ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان اینکه افتتاح تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج‌فارس یکی از پروژه هایی است که مراحل ساخت آن به پایان رسیده و آماده بهره برداری است، افزود: این پروژه به منظور تصفیه آب موجود در دریاچه شهداری خلیج فارس و آبگیری سالیانه دریاچه احداث شده است.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج‌فارس با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و توان متخصصان داخلی و در مجاورت دریاچه واقع شده است. همچنین یک ایستگاه پمپاژ آب هم برای دریاچه ساخته شده که آماده بهره برداری است.

جاوید در تشریح دیگر پروژه های عمرانی آماده بهره برداری پایتخت با اشاره به اینکه پروژه رمپ راستگرد دسترسی بزرگراه نیایش به بزرگراه شهیدچمران شمال نیز در قالب یک پل احداث شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه هم اکنون مراحل پیشرفت نهایی خود را سپری می کند و تا روزهای آینده به اتمام می رسد.

وی تاکید کرد: این رمپ در واقع زمینه دسترسی بزرگراه نیایش به بزر گراه شهید چمران به سمت شمال را فراهم می کند که تا پیش از این وجود نداشت. این اقدام علاوه بر کمک به روان سازی بار ترافیک باعث کاهش محسوس ترافیک در خیابان سئول نیز خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به تکمیل پروژه پل روگذر سه راه تقی آباد که در منطقه ۲۰ واقع شده است، گفت: این پروژه حجم بالای ترافیک در مسیر آزادراه تهران - ورامین را کاهش می دهد و در آستانه بهره برداری قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه دوربرگردان غیر همسطح غرب به غرب بلوار ارتش افزود: این پروژه در شرق تقاطع بزرگراه امام علی (ع) و بلوار ارتش واقع است و درواقع زمینه دسترسی خودروها را در تغییر مسیر از شرق به غرب بزرگراه ارتش فراهم می کند. همچنین مسیر دسترسی جنوب به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع) و بلوار ارتش و مسیر معکوس دسترسی شرق به جنوب بزرگراه ارتش و امام علی(ع) از فازهای های اجرایی پروژه عظیم تقاطع های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهیدصیاد شیرازی است که اماده بهره برداری است که در اوایل دی ماه ۹۵ با حضور مسولان شهری به بهره برداری می رسد.

جاوید همچنین به افتتاح ساختمان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران در ماه آینده خبرداد و اظهارکرد:این ساختمان نیز مراحل پایانی احداث خود را به پایان رسانده و اماده بهره برداری است. ساختمان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران می تواند در ارتقای کیفیت بیش از پیش پروژه های عمرانی در شهر تهران کمک کند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین گفت: بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح کاروانسرای سنگی۱ و ۲ در تقاطع بزرگراه شهیدحکیم و اتوبان تهران - کرج از دیگر پروژه هایی است که در اوایل ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان با بیان اینکه بهره برداری از مسجد حضرت خاتم الانبیاء در منطقه ۸ نیز به زودی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف جبران کمبود مسجد در پایتخت، احداث نمادهای اسلامی در شهر و افزایش کاربری فرهنگی در زمینی به مساحت ۸۹۱ مترمربع و زیر بنای ۳۷۵۰ مترمربع در شرق تهران در حال ساخت است.