  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

تیم والیبال کاله آمل در دربی شمال پیروز شد

تیم والیبال کاله آمل در دربی شمال پیروز شد

آمل - تیم کاله مازندران در هفته دوم سی امین دوره لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور برابر تیم هاوش گنبد کاووس دیگر تیم شمالی سه بر صفر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم سی امین دوره لیگ برتر والیبال دو تیم کاله مازندران و هاوش گنبد از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در سالن پیامبراعظم آمل مصاف یکدیگر رفتند و تیم کاله مازندران در یک بازی زیبا و حساب شده با نتیجه سه بر صفر هاوش گنبد را شکست داد.

تیم کاله در سه ست متوالی با امتیاز های ۲۵ بر۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید.  امینی، چوگان، دوجی، قریشی،صالحی، چابوکیان و عیدی بازیکنان رحمان محمدی راد در تیم هاوش گنبد بودند.

 آقچه لی، مسافر، رنجبر، کریمی، طالبی، علیپور و اسفندیار یاران بهروز عطایی در تیم کاله مازندران بودند.

حدود ۳۰۰ هوادارا در سالن پیامبر اعظم آمل حضور داشتند و مرتضی اکرمی و علیرضا قریب به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این دیدار را برعهده داشتند و اسماعیل صباغ بر این بازی نظارت کردند.

تیم والیبال کاله مازندران یکشنبه هفته آینده در سالن  سیدرسول حسینی ساری  میهمان تیم شهرداری این شهر خواهد بود.

کد مطلب 3847537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها