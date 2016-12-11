تیم والیبال کاله آمل در دربی شمال پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم سی امین دوره لیگ برتر والیبال دو تیم کاله مازندران و هاوش گنبد از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در سالن پیامبراعظم آمل مصاف یکدیگر رفتند و تیم کاله مازندران در یک بازی زیبا و حساب شده با نتیجه سه بر صفر هاوش گنبد را شکست داد.



تیم کاله در سه ست متوالی با امتیاز های ۲۵ بر۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید. امینی، چوگان، دوجی، قریشی،صالحی، چابوکیان و عیدی بازیکنان رحمان محمدی راد در تیم هاوش گنبد بودند.



آقچه لی، مسافر، رنجبر، کریمی، طالبی، علیپور و اسفندیار یاران بهروز عطایی در تیم کاله مازندران بودند.

حدود ۳۰۰ هوادارا در سالن پیامبر اعظم آمل حضور داشتند و مرتضی اکرمی و علیرضا قریب به عنوان داوران اول و دوم قضاوت این دیدار را برعهده داشتند و اسماعیل صباغ بر این بازی نظارت کردند.



تیم والیبال کاله مازندران یکشنبه هفته آینده در سالن سیدرسول حسینی ساری میهمان تیم شهرداری این شهر خواهد بود.