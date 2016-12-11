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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۴

پایان مسابقات تکواندو قهرمانی کشور؛

تکواندو کار کردستانی بر سکوی سوم کشور ایستاد

تکواندو کار کردستانی بر سکوی سوم کشور ایستاد

سنندج - مسابقات تکواندو قهرمانی کشور دختران درحالی پایان یافت که ورزشکار سقزی نشان برنز این مسابقات را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی امید دختران کشور با معرفی تیم ها و نفرات برتر در مجموعه ورزشی تختی زرین شهر اصفهان به کار خود پایان داد.

این مسابقات با حضور ۱۷۲ تکواندوکار در قالب ۲۸ تیم از ۲۷ استان سراسر کشور برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در خصوص وضعیت تیم این استان در رقابت های قهرمانی کشور گفت: تیم استان کردستان با چهار تکواندوکار از شهرستان های تابعه استان در نخستین دوره مسابقات قهرمانی امید دختران کشور در اوزان مختلف شرکت کرد.

حامد جولایی افزود: در پایان این رقابت ها روناک حسین زاده تکواندوکار صاحب نام سقزی در وزن ۵۷ کیلوگرم توانست نشان برنز را تصاحب کند و بر سکوی سوم قرار گیرد.

روناک حسین زاده ورزشکار کردستانی به مدت ۹ سال در رشته تکواندو زیر نظر مربی خود مهری شعبانی از شهرستان سقز به فعالیت های حرفه ایی و قهرمانی پرداخته است.

سارا کبیری سرپرست، سرمربی مهری شعبانی و شهین رحیمی به عنوان مربی در کنار تیم استان کردستان در این رقابت ها حضور داشتند.

کد مطلب 3847541

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