ضرورت ایجاد دانشگاه های کارآفرین/ جامعه علمی کشور تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و ایین تجلیل از پژوهشگران برتر استان اظهار کرد: هدف عمده از برگزاری هفته پژوهش ترغیب و تشویق جامعه علمی کشور به مقوله پژوهش وپژوهش های کاربردی است این مراسم به مناسبت بزرگداشت پژوهشگران نمونه استان و تجلیل از این پژوهشگران که به عنوان الگوی علمی برای جامعه تحقیقاتی هستند، است.

وی بیان کرد: هفته پژوهش فرصت بسیار مناسبی است تا تمامی مسئولان برای بازنگری و آسیب شناسی آنچه را در استان عمل شده ایفای نقش کنند تا نقاط مثبت را تقویت و ایراد های وارده را آسیب شناسی کنیم و از تکرار این ایراد ها جلوگیری کنیم تا منجر به ارتقای سطح علمی دانشگاهی استان شود.

وی با تاکید بر این که در طول سه سال گذشته قدم های موثری را در راستای ارتقای دانشگاه ها استان برداشته شده، ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم دانشگاه ها وضیعت مطلوبی در سطح بین المللی و داخلی نداشته اند و حتی نامی از دانشگاه های ما در لیست مراکز نبودند با تلاش شبانه روزی اعضای هیئت علمی امروزه شاهد رشد قابل توجهی دانشگاه های استان بین دانشگاه های دیگر کشور هستیم و جایگاه ویژه را در میان دانشگاه های دنیا کسب کرده اند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: دانشگاه های نسل اول و دوم که همان آموزش محور و پژوهش محور است عملکرد قابل قبولی را داشته اند، و با این روند امروزه نسبت به گذشته از دانشگاه های نسل سوم که همان کارآفرینی است، انتظار بیشتری می رود.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف های ساختار دولتی در گذشته افراد با برداشت های شخصی خود بر اساس پتانسیل توان فکری خود مشکلات را حل می کردند، افزود: در سه سال گذشته اعلام کردیم که باید هرکاری را که در استان صورت می گیرد یک پیوست علمی و مطالعاتی باشد چرا که بدون مطالعه هیچ کار در جامعه محقق نمی شود و در بخش خصوصی انتظار ایجاد شده تا کسانی که در بخش تولید و تجارت هستند راه موفقیت خود را که در اقدام و عمل و بر مبنای علم به دست آوردند در کنار دانشگاهیان باشند.

وی به لزوم ایجاد زمینه دانشگاه های کارآفرین اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار در دانشگاه ها باید در جهت ایجاد کارآفرین پیش رود تا در داستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در استان قدم برداریم.

جبارزاده با اشاره به اینکه کاهش درامد های نفتی فرصتی مناسبی برای دانشگاه ها است تا در جهت رسیدن به درامد های پایدار و قدرت دفاعی کشور قدم بردارند، گفت: در دولت یازدهم ۲۵ تا ۳۰ درصد بودجه کشور وابسته به نفت است و درامد های نفتی ما در این سه سال بیش از ۷۵ میلیارد دلار نشده است و ما این تنگاتنگی ها ی مالی را فال نیک می گیریم چراکه مجبور شدیم تا به سمت درامد های پایدار روی آوریم.

وی گفت: امروزه ما باید کسانی را تشویق کنیم که بتوانند از علم خود ثروت را کسب کنندچراکه قدرت دفاعی کشور با حضور این افراد پایدار خواهد شد.