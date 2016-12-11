  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

رشد ۳۸ درصدی میزان سرمایه گذاری هرمزگان در سال جاری

رشد ۳۸ درصدی میزان سرمایه گذاری هرمزگان در سال جاری

بندرعباس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از رشد ۳۸ درصدی میزان سرمایه گذاری استان هرمزگان در هشت ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت‌ معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶ فقره مجوز تاسیس طرح های صنعتی توسط سازمان صادر شده است که پیش بینی می شود میزان اشتغالزایی در این واحدها بالغ بر چهار هزار و ۹۰۰ نفر است.

وی میزان سرمایه گذاری در این واحدهای را بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیارد ریال  دانست و اظهارداشت: تعداد طرح ها، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، میزان جذب سرمایه گذاری را در این مدت ۳۸ درصد رشد و اشتغالزایی را ۶۳ درصد رشد، عنوان کرد.

قاسمی با مقایسه میزان سرمایه گذاری ۳۱ استان اظهار داشت: استان هرمزگان در بخش سرمایه گذاری رتبه دوم کشوری را داراست.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان در ادامه به سهم اختصاص یافته به شهرستانها اشاره کرد و گفت: شهرستان بندرعباس از میزان مجوزهای صادره در هشت ماهه نخست سال ۴۹ درصد و در اشتغال ۴۶ درصد را به خصوص اختصاص داده است.

مجتبی برخورداری افزود: با زیرساختهای مناسب در این شهرستان بیشترین سرمایه گذاری در مرکز استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به گروههای کالایی سرمایه گذاری استان افزود: در مجوزهای صادر شده، رتبه اول سرمایه گذاری استان به گروه کالایی کک و فرآورده های حاصل از نفت می باشد که این گروه با سهم ۹۰ درصدی از میزان سرمایه گذاری و سهم ۳۲ درصدی از پیش بینی اشتغالزایی، گروه نخست سرمایه گذاری استان است.

کد مطلب 3847553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها