رشد ۳۸ درصدی میزان سرمایه گذاری هرمزگان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت‌ معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶ فقره مجوز تاسیس طرح های صنعتی توسط سازمان صادر شده است که پیش بینی می شود میزان اشتغالزایی در این واحدها بالغ بر چهار هزار و ۹۰۰ نفر است.

وی میزان سرمایه گذاری در این واحدهای را بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیارد ریال دانست و اظهارداشت: تعداد طرح ها، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، میزان جذب سرمایه گذاری را در این مدت ۳۸ درصد رشد و اشتغالزایی را ۶۳ درصد رشد، عنوان کرد.

قاسمی با مقایسه میزان سرمایه گذاری ۳۱ استان اظهار داشت: استان هرمزگان در بخش سرمایه گذاری رتبه دوم کشوری را داراست.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان در ادامه به سهم اختصاص یافته به شهرستانها اشاره کرد و گفت: شهرستان بندرعباس از میزان مجوزهای صادره در هشت ماهه نخست سال ۴۹ درصد و در اشتغال ۴۶ درصد را به خصوص اختصاص داده است.

مجتبی برخورداری افزود: با زیرساختهای مناسب در این شهرستان بیشترین سرمایه گذاری در مرکز استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به گروههای کالایی سرمایه گذاری استان افزود: در مجوزهای صادر شده، رتبه اول سرمایه گذاری استان به گروه کالایی کک و فرآورده های حاصل از نفت می باشد که این گروه با سهم ۹۰ درصدی از میزان سرمایه گذاری و سهم ۳۲ درصدی از پیش بینی اشتغالزایی، گروه نخست سرمایه گذاری استان است.