چهارمین شماره فصلنامه «فلسفه و کودک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین شماره فصلنامه آموزشی ـ پژوهشی ـ تحلیلی فلسفه و کودک به صاحب امتیازی آیت‌الله سید ‌محمد خامنه‌ای و مدیر مسئولی خانم زهره حسینی و سردبیری خانم دکتر طوبی کرمانی توسط انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا به چاپ رسید.

در این شماره نشریه، مطالب زیر به چشم می خورد:

نقش داستان های قرآنی در رشد فکری کودکان، یادداشتی در باب عقلانیت و مشارکت بمثابه دو رسالت گروههای فلسفه برای کودکان در ایران، جایگاه بحث در تولید معرفت در برنامه درسی فلسفه برای کودکان، بررسی نقش فلسفه کودکان در ارتقاء عاطفی وکنترل هیجانات آنان، رابطه تفکر و تخیل، موردپژوهی در قصه غربت غربی، نقش مناظره های ادبیات عامه کودکان در تفکر منطقی کودکان، نقش مربی در پرورش کودک فیلسوف ونقد آرای پیشگامان برنامه فلسفه برای کودکان و طرح فلسفه و کودک در پارادایم ایرانی اسلامی.

شماره چهارم فصلنامه «فلسفه و کودک» ویژه زمستان ۱۳۹۴ با قیمت پنج هزار تومان منتشر شده است.