پایان اختلاف نیروی انتظامی و سردفتران در قالب استفساریه

محمدرضا امیر حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود برای بررسی شکوائیه کانون سردفتران و دفتر یاران از نیروی انتظامی موضوع لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو و یا کفایت برگ سبز گفت: گزارشی در این خصوص در کمیسیون اصل نود تدوین شده است که باید به رای اعضای کمیسیون گذاشته شود.

نماینده مردم طبس در مجلس گفت: هر نظری که کمیسیون اصل نود داشته باشد به همراه گزارش کمیسیون در قالب استفساریه به صحن علنی مجلس ارائه می شود تا نمایندگان در این خصوص تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: در قانون نیروی انتظامی و سردفتران برای معامله خودرو دیده شده اند اما نیروی انتظامی تبلیغ می کند که برای نقل و انتقال خودرو به سردفتران مراجعه نشود در حالی که سردفتران یک سری از حقوق دولت از معاملات خودرو را وصول می کنند در نتیجه هزینه نقل و انتقال در دفاتر بیشتر از نیروی انتظامی است.