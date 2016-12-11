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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

امیرحسنخانی به مهر خبر داد:

پایان اختلاف نیروی انتظامی و سردفتران در قالب استفساریه

پایان اختلاف نیروی انتظامی و سردفتران در قالب استفساریه

عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به تدوین گزارشی در خصوص اختلافات سردفتران و نیروی انتظامی برای معامله خودرو گفت: مجلس باتصویب استفساریه ای به پیشنهاد کمیسیون اصل نود به این اختلاف پایان می دهد.

محمدرضا امیر حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود برای بررسی شکوائیه کانون سردفتران و دفتر یاران از نیروی انتظامی موضوع لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو و یا کفایت برگ سبز گفت: گزارشی در این خصوص در کمیسیون اصل نود تدوین شده است که باید به رای اعضای کمیسیون گذاشته شود.

نماینده مردم طبس در مجلس گفت: هر نظری که کمیسیون اصل نود داشته باشد به همراه گزارش کمیسیون در قالب استفساریه به صحن علنی مجلس ارائه می شود تا نمایندگان در این خصوص تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: در قانون نیروی انتظامی و سردفتران برای معامله خودرو دیده شده اند اما نیروی انتظامی تبلیغ می کند که برای نقل و انتقال خودرو به سردفتران مراجعه نشود در حالی که سردفتران یک سری از حقوق دولت از معاملات خودرو را وصول می کنند در نتیجه هزینه نقل و انتقال در دفاتر بیشتر از نیروی انتظامی است.

کد مطلب 3847556

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    نظرات

    • حمید US ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
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      با سلام ..درخبر عنوان داشتید دفترخانه ها حقوق دولت را در معاملات خودرو وصول می نمایند...برای مثال هزینه سند یک خودرو پراید مدل 1394 میشود 385000 تومان از این مبلغ فقط153000 هزار تومان مالیات نقل و انتقال به خزانه دولت میرسد و مابقی سهم سردفتران بابت حق الثبت و حق التحریر و امثال آن میشود .همین مالیات را میشود در زمان تعویض پلاک گرفت وهزینه های مردم را کاهش داد .این برای مثال بود خودروهای چند صد میلیونی جای خود دارد.
    • محسن IR ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      جهت اطلاع حق الثبت به حساب سازمان ثبت واريز مي شود كه 42 درصد آن سهم هلال احمر و 8 درصد آن سهم شهرداري و 50 درصد الباقي سهم سازمان ثبت اسناد و املاك است. مطمئن باشيد بعد از حذف دفاتر اسناد رسمي از معاملات خودرو هزينه هاي تعويض پلاك چند برابر مي شود.
    • احمد IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
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      جناب امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه هستن شما بر چه اساسی میزنید نماینده مردم طبس با این کار حساسیت مردم حوزه انتخابیه این نماینده رو بیشتر میکنید فقط

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