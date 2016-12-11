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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

کسب رتبه نخست دبیرستان صدرای فارسان در چهارمحال و بختیاری

کسب رتبه نخست دبیرستان صدرای فارسان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای فارسان از کسب رتبه اول دبیرستان دخترانه صدرای فارسان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، شهین اسلامی با اشاره به کسب رتبه نخست دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای فارسان در بین ۲۴ دبیرستان، بیان کرد: ارزیابی دبیرستان های دوره دوم فقط در پایه سوم آن هم به دلیل نهایی بودن و یکسان بودن امتحانات برگزار می‌شود و دانش آموزان پایه سوم این دبیرستان در سال تحصیلی گذشته این رتبه را کسب کرده اند.

مدیر دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان فارسان گفت: دانش آموزان این دبیرستان موفق شدند در بین ۲۳۴ دبیرستان دوره دوم در استان چهار محال و بختیاری، رتبه دوازدهم را کسب کنند.

اسلامی ادامه داد: دانش آموزان این دبیرستان همچنین در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه نوزدهم کشوری شده اند و در درس ادبیات فارسی پایه اول رتبه نخست کشوری را هم در همان سال از آن خود کردند.

وی گفت: دانش آموزان پایه دوم این دبیرستان در سال تحصیلی گذشته، در ۱۳ درس از مجموع ۱۷ درس رتبه نخست استانی و رتبه سیزدهم کشوری را کسب کردند.

کد مطلب 3847576

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