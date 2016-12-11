کسب رتبه نخست دبیرستان صدرای فارسان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، شهین اسلامی با اشاره به کسب رتبه نخست دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای فارسان در بین ۲۴ دبیرستان، بیان کرد: ارزیابی دبیرستان های دوره دوم فقط در پایه سوم آن هم به دلیل نهایی بودن و یکسان بودن امتحانات برگزار می‌شود و دانش آموزان پایه سوم این دبیرستان در سال تحصیلی گذشته این رتبه را کسب کرده اند.

مدیر دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان فارسان گفت: دانش آموزان این دبیرستان موفق شدند در بین ۲۳۴ دبیرستان دوره دوم در استان چهار محال و بختیاری، رتبه دوازدهم را کسب کنند.

اسلامی ادامه داد: دانش آموزان این دبیرستان همچنین در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه نوزدهم کشوری شده اند و در درس ادبیات فارسی پایه اول رتبه نخست کشوری را هم در همان سال از آن خود کردند.

وی گفت: دانش آموزان پایه دوم این دبیرستان در سال تحصیلی گذشته، در ۱۳ درس از مجموع ۱۷ درس رتبه نخست استانی و رتبه سیزدهم کشوری را کسب کردند.