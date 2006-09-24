  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۹

/ با شناسايي 3700 اثر تاريخي /

800 اثر تاريخي استان تهران در فهرست آثار ملي ثبت شده است

800 اثر تاريخي استان تهران در فهرست آثار ملي ثبت شده است

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گفت: در استان تهران 3700 اثر تاريخي شامل تپه و محوطه هاي باستاني ، آثار و ابنيه تاريخي شناسايي شده است.

محمد ابراهيم طريقت در گفتگو با خبرگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد آثار ثبت شده در استان تهران افزود: از ميان 3700اثر تاريخي شناسايي شده ، 2200 اثر در شهر تهران و 1500 اثر تاريخي نيز در سطح استان قرار دارد و از اين تعداد تا كنون 800 اثر در آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

وي خاطر نشان كرد: از ميان آثار ثبت شده 310 اثر شامل تپه هاي باستاني و محوطه هاي تاريخي ، يك اثر طبيعي با نام غار رود افشان و مابقي بافت و ابنيه تاريخي هستند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران تاكيد كرد: با توجه به پراكندگي آثار در استان تهران مرحله شناسايي آنها زمان زيادي مي برد و پس از آن ثبت آثار تاريخي نيز نياز به نيرو و اعتبارات دارد كه در حال برنامه ريزي براي انجام مراحل ثبت آثار شناسايي شده در استان هستيم.

طريقت گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم تعداد زيادي از آثار تاريخي را در آثار ملي به ثبت برسانيم.

کد مطلب 384758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها