800 اثر تاريخي استان تهران در فهرست آثار ملي ثبت شده است

محمد ابراهيم طريقت در گفتگو با خبرگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد آثار ثبت شده در استان تهران افزود: از ميان 3700اثر تاريخي شناسايي شده ، 2200 اثر در شهر تهران و 1500 اثر تاريخي نيز در سطح استان قرار دارد و از اين تعداد تا كنون 800 اثر در آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

وي خاطر نشان كرد: از ميان آثار ثبت شده 310 اثر شامل تپه هاي باستاني و محوطه هاي تاريخي ، يك اثر طبيعي با نام غار رود افشان و مابقي بافت و ابنيه تاريخي هستند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران تاكيد كرد: با توجه به پراكندگي آثار در استان تهران مرحله شناسايي آنها زمان زيادي مي برد و پس از آن ثبت آثار تاريخي نيز نياز به نيرو و اعتبارات دارد كه در حال برنامه ريزي براي انجام مراحل ثبت آثار شناسايي شده در استان هستيم.

طريقت گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم تعداد زيادي از آثار تاريخي را در آثار ملي به ثبت برسانيم.