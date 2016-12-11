پوتین،میشل عون و فواد معصوم انفجار قاهره را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسای جمهور روسیه، لبنان و عراق انفجار تروریستی در قاهره را که منجر به جان باختن ۲۸ نفر شد، به رئیس جمهور مصر تسلیت گفتند.

در همین راستا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در پیامی به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر تاکید کرد: نسبت به وقوع این انفجار وحشیانه در قاهره متاسف هستیم. به ویژه اینکه برخی از زنان و کودکان نیز در میان جان باختگان حضور دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: این واقعه مجددا نشان داد که مبارزه با تروریسم بین المللی به صورت قاطعانه و مشترک ضرورت دارد. زیرا تروریسم موجب کشتار و از بین بردن صلح و دوستی میان پیروان ادیان مختلف می شود. مسکو برای ادامه همکاری مستحکم با قاهره برای مقابله با این تهدید آماده است.

«میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز در این رابطه تاکید کرد: این جنایت هولناک وجدان انسان را به لرزه در می آورد و نشان می دهد که تروریست ها هیچ گونه عامل بازدارنده دینی و اخلاقی ندارد و در انتهای جنایتگری به سر می برند. رئیس جمهور و مردم لبنان همبستگی خود را با مردم مصر و همچنین پاپ و قبطی ها در این کشور اعلام می دارند.

«فواد معصوم» رئیس جمهور عراق نیز ضمن محکومیت این اقدام تروریستی اعلام کرد: تسلیت و همدردی دولت و مردم عراق را با قربانیان این انفجار تروریستی در قاهره اعلام می کنیم و بر حمایت و همسبتگی بغداد با مصر علیه گروه های تروریستی تاکید می کنیم.

پیش تر اعلام شد که بر اثر انفجار در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۵ نفر کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند اما شمار این قربانیان به ۲۸ نفر افزایش یافت. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.