بخش غیرقابل احیای دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر یکشنبه در جلسه بررسی و ارزیابی برنامه های احیای دریاچه ارومیه و مصارف آب در این حوزه اظهارداشت: برای بخش های غیرقابل احیای دریاچه ارومیه می توان پارک های حیات وحش و موارد این چنینی ایجاد نمود فلذا از دستگاههای متولی بویژه محیط زیست درخواست داریم در این رابطه، طرح های پیشنهادی خود را ارائه دهد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار نظارت بر مصرف صحیح آب رهاسازی شده برای آبیاری بخش زراعت و جلوگیری از مصرف این آب برای باغات شد و گفت:برنامه ریزی شود که با کمک تشکل ها و تعاونی های آب بران، رهسازی آبی که برای مصرف بخش زراعت انجام می گیرد صرفا برای زراعت باشد و برای باغات مصرف نشود.

سعادت همچنین بر لزوم توجه هرچه بیشتر به نقش و جایگاه مردم در پیشبرد برنامه های احیای دریاچه و تغییر رژیم اشتغال استان تاکید کرد و افزود: با توجه به محدودیتهایی که در منابع آب وجود دارد و با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه، لازم است مدیران و مسئولان ذیربط با مشارکت مردم و کشاورزان، مسیر را برای حرکت از کشاورزی سنتی به مدرن و مکانیزه در استان فراهم کنند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: دستاوردهای ستاد احیای دریاچه ارومیه برای استان دستاوردهای بسیار خوبی است، اگرچه وضعیت کم آبی دریاچه معضلات و مشکلات زیادی بدنبال داشته است اما این مسئله در عین حال یک تلنگر و یک هشدار جدی نیز برای ما بود که در جهت کاهش مصرف آب، مدیریت بهینه منابع و همچنین ایجاد تحول جدی در بخش کشاورزی استان از طریق پیاده سازی شیوه های نوین آبیاری و اصلاح الگوی کشت اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: اینطور نیست که پیشبرد و اجرای برنامه های احیای دریاچه ارومیه که از سوی کارگروه ملی نجات دریاچه ابلاغ شده صرفا از روی اجبار در استان انجام می گیرد بلکه ما این برنامه ها را با عشق و علاقه و در جهت منافع مردم استان و کشور انجام می دهیم.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تامین آب مورد نیاز بخش صنعت در استان اشاره و خاطرنشان کرد: از وزارت نیرو انتظار داریم که تسهیلاتی را برای تامین آب بخش صنعت در آذربایجان غربی لحاظ نماید چرا که هدفگذاری انجام گرفته در راستای پیشبرد برنامه تغییر رژیم اشتغال مردم از کشاورزی سنتی به سایر بخش ها بویژه بخش صنعت، نیازمند توجه و توسعه و تامین زیرساخت های مورد نیاز آن از جمله تامین مسئله آب است.